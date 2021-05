Notation Dabur Inde – Achat: la croissance des volumes a été une déception

Les volumes ont augmenté de 25,4% en glissement annuel sur une base de -14,6% (le T3 a vu un bond de 18,1% en glissement annuel sur une base de 5,6% en glissement annuel).

Dabur India (Dabur) a sous-estimé nos estimations, affichant une croissance annuelle de 25,3% / 25,6% / 25,1% du chiffre d’affaires T4FY21 / Ebitda / PAT ajusté. Les volumes domestiques à 25,4% en glissement annuel (base de -14,6%) ont trop démenti notre estimation, en partie à cause d’une correction en cours. La baisse des cas de Covid-19 au T4FY21 a fait baisser le taux de croissance des soins de santé sur une base de deux ans (TCAC de 3,7% au T4FY21 contre 19,1% CAGR au T3FY21); Cependant, avec la hausse des cas, nous prévoyons que la croissance des soins de santé se redressera.

À la lumière de l’environnement actuel, nous pensons que Dabur est bien placé pour capitaliser sur la préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de plantes et naturels, et est un acteur rural fort (45% de part de revenus). Maintenir Acheter avec un TP révisé de Rs 630.

Q4FY21: la croissance ralentit séquentiellement; marge consolidée stable

Ce que nous avons aimé: la marge brute consolidée comprimée de seulement 35 points de base en GA tandis que la marge consolidée d’Ebitda a légèrement augmenté de 5 points de base en GA malgré une marge brute autonome et une compression de la marge Ebitda de 248 points de base en GA et 324bps en GA, respectivement.

Ce que nous n’avons pas aimé: Les volumes ont progressé de 25,4% en glissement annuel sur une base de -14,6% (le T3 a vu un bond de 18,1% en glissement annuel sur une base de 5,6% en glissement annuel).

Le HPC a progressé de 32,6% en glissement annuel sur une base de -18,9%. Les soins bucco-dentaires – en hausse de 42,1% en GA (base -15,8% en GA) – ont mené la croissance avec un gain de part de marché de 120 points de base. Les shampooings (+ 33,4% sur un an), la peau et le salon (+ 37,9% sur un an) et les huiles capillaires (+ 24,6% sur un an) ont connu une forte reprise. Les jus nationaux ont augmenté de 27,1% en glissement annuel. Les affaires internationales ont augmenté de 21% CC.

Conférence téléphonique Q4FY21: points clés à retenir

L’inflation globale est d’environ 5% pour les matières premières. La société a augmenté ses prix de 3% et acceptera de nouvelles hausses de prix. La société a mis en œuvre le système de réapprovisionnement continu (SRC), qui éliminerait le besoin de chargement avant la saison, ce qui aurait un impact sur les stocks de cinq à six jours. Le commerce électronique représente 5 à 6% du chiffre d’affaires total.

Perspectives: positives; maintenir ‘ACHETER’

Nous prévoyons que les volumes seront robustes, s’appuieront sur des stratégies spécifiques à l’entreprise, ainsi que sur l’expansion du marché des herbes et le renforcement de la distribution rurale. En tenant compte de l’augmentation du taux d’imposition à mesure que Dabur quitte le régime MAT, nous réduisons le TP à `630 (contre` 675) mais conservons “ BUY / SO ”. L’action se négocie à 42,3x BPA FY23e.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.