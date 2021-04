Notation de Bandhan Bank: Neutre – En mesure d’améliorer sa trajectoire de croissance

Les tendances de collecte dans le portefeuille total se sont améliorées à ~ 96%.

Bandhan Bank a publié sa mise à jour trimestrielle des activités mettant en évidence les tendances pour le quatrième trimestre de l’exercice21. Les avances (en livre + hors livre + investissements TLTRO) ont augmenté de 21,2% en glissement annuel (8,5% t / t). Cette croissance aurait été rendue possible à la fois par le livre MFI et HFC alors que l’activité économique se redresse. BANDHAN continue d’afficher une forte croissance des dépôts (36,6% en glissement annuel / 9,5% en glissement annuel) de ~ 780 milliards de roupies, tirée par une croissance robuste (~ 61% en glissement annuel / ~ 11% en glissement annuel) des dépôts CASA. Le ratio CASA s’est amélioré d’environ 50 pb qoq à 43,4%. La part des dépôts de détail s’est établie à 79% v / s 81% au T3FY21 et 78% en FY20. Le ratio LCR s’établissait à ~ 122% à partir de l’exercice 21.

L’efficacité de collecte de BANDHAN dans le portefeuille des IMF est revenue à 95% pour mars 21 (contre 90% au 16 janvier 21 et 92% en décembre 20). L’amélioration des tendances de collecte des IMF est conforme à celle des autres acteurs des IMF. En revanche, l’efficacité de la collecte dans le portefeuille non micro est restée stable à 98% (en ligne avec les tendances passées). Les tendances de collecte dans le portefeuille total se sont améliorées à ~ 96%.

Évaluation et point de vue: BANDHAN a signalé de fortes améliorations de l’efficacité de la collecte malgré les défis macroéconomiques en cours et les incertitudes liées aux élections. Sur le plan commercial, il a enregistré une croissance saine des prêts, soutenue par les tendances de reprise sous-jacentes, et est bien placé pour améliorer sa trajectoire de croissance. La banque continue de démontrer une forte traction dans l’accroissement du passif dirigé par CASA. Avec l’augmentation des cas de COVID-19 et les craintes d’un autre verrouillage, nous restons vigilants sur la qualité des actifs des acteurs des IMF. Cependant, BANDHAN a une exposition limitée aux principaux États touchés par le COVID-19 (il ne possède que 5% de ses succursales et 4% des DSC dans le Maharashtra). Nous maintenons notre note neutre avec un TP de 370 Rs par action (2,4x FY23e BV).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.