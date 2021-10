Notation de Godrej Consumer Products – Acheter : Perspectives indonésiennes brillantes à moyen terme

in

GCPL vise à augmenter le chiffre d’affaires de l’Indonésie à deux chiffres à moyen terme tout en maintenant ses marges.

L’activité indonésienne contribue à environ 16 % à l’activité globale de Godrej Consumer (GCPL). L’activité accuse un retard de croissance par rapport aux entreprises indiennes et africaines. Lors de notre conférence, Akhil Chandra, responsable de l’entreprise en Indonésie, a mis en lumière certaines stratégies à venir pour cette entreprise. GCPL vise à augmenter le chiffre d’affaires de l’Indonésie à deux chiffres à moyen terme tout en maintenant ses marges.

Dans l’ensemble, la société a connu une bonne croissance dans ses activités en Inde et en Afrique, et l’Indonésie est également en train de se préparer à une bonne croissance à moyen terme. Le changement de la haute direction ajoute à notre conviction. Maintenez « Acheter » avec un TP révisé de 1 200 Rs.

Points clés à retenir (concernant les affaires indonésiennes)

GCPL connaîtra une croissance à deux chiffres à moyen terme tout en maintenant ses marges. Au cours de l’EX21, la performance en Indonésie a été décevante. GCPL a connu une reprise progressive au T4FY21 ; il s’appuiera sur cela pour remettre les performances sur la bonne voie grâce à une innovation ciblée et à des efforts de mise sur le marché. Les catégories discrétionnaires telles que les soins de l’air ont également été affectées négativement. La catégorie Hygiène affiche une tendance de croissance optimiste ; la marque Saniter représente désormais près de 10 % du chiffre d’affaires de la catégorie en Indonésie.

L’assainisseur d’air connaît une reprise progressive, en particulier au deuxième trimestre. La société a également pris des mesures en matière de prix et est confiante de regagner des parts de marché. GCPL a pour objectif de faire passer le e-commerce à 10 % en trois ans. Il se concentre sur la transformation des consommateurs des billes de naphtalène en aérosols.

Perspectives et valorisation : Prêt à décoller ; maintenir ‘ACHETER’

La stratégie de GCPL consistant à lancer des produits innovants à des prix perturbateurs devrait renforcer sa croissance dans un contexte macroéconomique difficile. Quelques exemples récents sont les lancements dans le segment des vaporisateurs liquides, une multitude de lancements sous la marque Protekt, les shampooings colorants, les nettoyants pour les mains en poudre, les colorants capillaires à base de heena et les bâtons d’encens naturels au neem, entre autres.

La marge intérieure, bien que sous pression à court terme en raison de l’inflation des prix des matières premières, devrait bénéficier de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement menée par le projet PI. Les activités nationales de la société continuent de suivre une trajectoire solide, car mgmt a pris des mesures correctives. La croissance d’IB couplée à l’expansion de la marge sera la clé pour l’avenir. En remontant l’évaluation jusqu’en mars 2023, nous révisons le TP à 1 200 Rs (auparavant 1 135 Rs). Maintenez ‘BUY/SO’. L’action se négocie à 43,5x FY23e EPS.

