Notation de la banque Kotak Mahindra: réduire – Les gains de trésorerie compensent l’impact des provisions

Pour Q4FY21, la banque a déclaré PAT de Rs 16,8 milliards. Le NII (en hausse de 8% en glissement annuel) et la croissance des revenus des commissions (en hausse de 9% en glissement annuel) ont été modérés. Les NIM ont diminué de 12 pb qoq. Cependant, des gains de trésorerie élevés et des opérations contrôlées (en hausse de seulement 3% en glissement annuel) ont soutenu une croissance du bénéfice d’exploitation de 25% en glissement annuel. Cela a permis à la banque d’absorber des coûts de provisionnement plus élevés (c216pb pour le T4 vs moyenne de 131pb pour les quatre derniers trimestres) et de faire état d’une croissance du PAT de 33%. La croissance des crédits (+ 2%) est restée plus faible contrairement à la croissance des dépôts (+ 7% en glissement annuel).

Stress sur le bilan modéré: la Banque a fait état de dérapages bruts de 54 milliards de roupies (2,5% des prêts) et de 108 pb pour le coût du crédit pour FY21. Son ratio NPA brut est resté globalement stable à 3,2% (vs 3,3% t / t). Les NPA nets sont également restés stables t / t à 1,2%. Le livre restructuré (sous résolution RBI) était à 19 pb de prêts et l’encours de SMA-2 à 5 pb. Ainsi, le total des crédits stressés s’établit à 3,5% des crédits (vs 3,9% t / t). Dans ce contexte, la banque détient 3,1% du total des provisions, portant les prêts nets stressés à 0,4% des prêts.

La pression sur la croissance des dépôts de détail se poursuit: au quatrième trimestre de l’exercice 21, la croissance totale des dépôts s’est modérée à 7% en glissement annuel. Le ralentissement des dépôts s’explique par la faible traction sur les dépôts à terme (baisse de 4% en glissement annuel) alors même que les dépôts CASA progressent de 15% en glissement annuel (ratio CASA à 60%). Du côté des actifs, la croissance des carnets de crédit est restée modérée (+ 2% en glissement annuel). Alors que les prêts hypothécaires (en hausse de 13% en glissement annuel; 24% des prêts) et les prêts Agri (en hausse de 15% en glissement annuel; 15% des prêts) ont augmenté, les prêts aux entreprises (en glissement annuel; 35% des prêts) et aux particuliers (en baisse de 5% en glissement annuel; 16 % des prêts) a ralenti la croissance du portefeuille de prêts.

Conserver Réduire: Comme souligné précédemment, les mandats du MD et du Joint-MD prendront fin le 24 janvier. Par conséquent, il restera un surplomb sur KMB pour nommer un successeur. De plus, malgré une croissance modérée des opérations d’exploitation, le ratio des opérations sur actifs (2,3% pour l’exercice 21) était plus élevé que la moyenne des pairs (1,7%), car la banque a un ratio employés / succursale plus élevé (29x vs moyenne des pairs de 17-20x). Par conséquent, quelle que soit la reprise de la croissance des prêts, cela devrait maintenir le ratio des coûts stable et le RoE modéré (11-12% sur FY22e-23e). Nos estimations PAT pour les exercices 22-23 sont largement inchangées (+/- 1%). Notre TP inchangé de Rs 1,450 implique 22x FY23e autonome EPS et 2,5x FY23e autonome BVPS.

