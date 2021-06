in

Les problèmes de qualité des actifs persisteront et le coût du crédit devrait rester élevé à court et moyen terme.

Le PAT T4FY21 de la Punjab National Bank (PNB) de 5,9 milliards de roupies a été soutenu par la hausse des autres revenus, même si la dynamique opérationnelle est restée faible. La qualité des actifs reflète des défis persistants. Les slippages sont restés élevés à >14% (annualisés) et SMA-2 >4,4%. Bien que les prêts restructurés aient été inférieurs aux prévisions, les tensions toujours en évolution et le faible stock de provisions laissaient présager des coûts de crédit élevés à l’avenir.

La récente augmentation de capital de la banque a été dilutive (défi persistant pour les PSB). De plus, l’incertitude persiste en raison de : (i) l’effet de fusion qui se joue – nous nous attendons à ce que la transition soit ardue ; et (ii) l’impact de la deuxième vague sur la qualité des actifs. Maintenir à l’étude en attendant la stabilisation des bénéfices et la clarté progressive sur les créances douteuses.

La qualité des actifs continue de décevoir

Les GNPL/NNPL ont baissé à 14,1%/5,7% contre 14,7%/5,65 % pro forma au T3FY21. La déception clé est venue des dérapages élevés – Rs 240 milliards, > 14% (annualisés) – les plus élevés parmi les pairs établis au T4FY21. Alors que la restructuration semblait raisonnablement maîtrisée, nous ne sommes pas assez à l’aise pour nous forger une opinion décisive sur le caractère sacré de l’équité. Il y a de quoi nous garder sur nos gardes : (i) le pool potentiel de SMA-2 stressé, toujours à 4,4%, reste élevé malgré des dérapages substantiels ; (ii) les attentes d’une nouvelle restructuration et les dispositions qui en découlent ; (iii) des provisions insuffisantes pour absorber les pertes potentielles. Les problèmes de qualité des actifs persisteront et le coût du crédit devrait rester élevé à court et moyen terme.

La dynamique des bénéfices core reste faible

La dynamique commerciale continue d’être faible – le portefeuille de prêts bruts a chuté de 3 % et les dépôts ont augmenté de 3 % en glissement annuel, ce qui est nettement inférieur à celui de ses pairs. Ceci, ajouté à la pression sur les NIM (en baisse > 30 pb en glissement trimestriel), a affecté la rentabilité opérationnelle de base, même si les coûts d’exploitation étaient sous contrôle. Avec des leviers limités sur l’amélioration du NIM et en l’absence de croissance, la rentabilité opérationnelle restera atone. Nous pensons que les problèmes opérationnels rencontrés par PNB continueront de poser un défi.

Perspectives : l’incertitude persiste

Un profil de bénéfices faible, des problèmes opérationnels et une franchise diluée font de PNB une proposition d’investissement structurellement défiée. De plus, la fusion apporte ses propres incertitudes et reste une clé contrôlable. En attendant la clarté sur les problèmes critiques, nous maintenons le stock en cours d’examen.

