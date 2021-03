Notation de la société Titan – Achat: très forte croissance probable à court terme

Bien que le titre ait corrigé de son récent pic, nous conservons la note d’achat sur Titan.

Malgré les attentes du marché selon lesquelles l’entreprise serait l’une des plus perturbées de la crise, Titan a réussi à surprendre à chaque trimestre avec son rythme de reprise, en particulier pour son activité Joaillerie (près de 80% du chiffre d’affaires et 90% des bénéfices), qui est un inducteur de valeur clé. Le cours de l’action a également reflété cette surperformance, doublant presque par rapport au plus bas de mars 2020. Bien que l’action se soit corrigée de son récent sommet, nous conservons la note d’achat sur Titan.

La croissance de la joaillerie devrait continuer à surprendre: compte tenu de la récente montée en puissance du titre, la question clé est maintenant de savoir si Titan peut encore surpasser les attentes à court terme. Pour octobre, Titan a enregistré une croissance des ventes de c8% en glissement annuel tandis que le trimestre complet s’est terminé sur une croissance de 16%, ce qui implique que la croissance en novembre et décembre était de 20% en glissement annuel. Selon Titan, les ventes de bijoux ont augmenté de 28% en glissement annuel en janvier, et nous prévoyons que la dynamique restera forte car la promotion cloutée a bien fonctionné et la demande de bijoux en or devrait rester robuste.

Les retours des détaillants corroborent ces tendances. Titan a également prolongé sa promotion cloutée pour accélérer la croissance en mars. La base pour le premier trimestre de l’exercice 22 est également très bénigne, la demande a été forte et le déploiement de son réseau a été agressif l’année dernière malgré les perturbations (Titan a ajouté 100 000 pieds carrés de surface de joaillerie jusqu’au troisième trimestre de l’exercice 21). Ce sont tous les ingrédients d’une très forte croissance au T4FY21e et en FY22e, qui pourraient être, selon nous, un catalyseur clé de la performance des actions.

Pour nous, l’attrait de Titan reste ses opportunités à long terme de gagner des parts de marché: (i) l’attractivité de Titan est sa pole position pour capter la valeur du potentiel de croissance à long terme dans le secteur de la bijouterie (portée par sa confiance des consommateurs, sa marque, sa valeur convaincante proposition de prix, offres d’échange, design, focus mariage) en gagnant régulièrement des parts de marché; (ii) il élabore également des options de croissance à long terme, telles que Taneira (vêtements ethniques), qui a le potentiel d’être un important moteur de valeur qui ne semble pas être dans le prix actuel; et (iii) Titan est également en train de façonner progressivement et fermement sa stratégie de croissance internationale pour augmenter sa croissance à plus long terme.

Valorisation dans des limites raisonnables: le cours actuel de l’action s’appuie sur des attentes de croissance des bénéfices à long terme de 15%, selon nos estimations, ce qui est un obstacle facilement surmontable compte tenu des opportunités de croissance et de la formidable position de Titan pour saisir la valeur de cette croissance prospective. Nous conservons notre TP de Rs 1 800 car nous gardons nos estimations inchangées.