Notation de la State Bank of India – Achat: la qualité des actifs a surpris au quatrième trimestre

Des clients font la queue dans une succursale de la State Bank of India (SBI) à Mumbai, en Inde, le lundi 4 mai 2020. Le gouverneur de la banque centrale indienne Shaktikanta Das et les PDG des banques du pays ont discuté des moyens d’assurer le flux de crédit vers entreprises une fois que la commande au domicile la plus difficile au monde se termine Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg

SBIN (autonome) a enregistré une augmentation de 80% en glissement annuel du bénéfice net du T4FY21, tirée par une croissance de 19% en glissement annuel de NII (7% en dessous des attentes en raison de la radiation des intérêts courus de 21 milliards de roupies et de 8,3 milliards de roupies de renonciation aux intérêts) . La qualité des actifs a surpris positivement avec un agrégat de dérapages et de restructurations à Rs 464 milliards contre une prévision de Rs 600 milliards. La deuxième vague de COVID-19 peut causer une plus grande détresse dans les zones géographiques de niveau III et inférieur et SBI pourrait faire face à des NPL relativement plus élevés par rapport à la première vague. Mais nous pensons que SBI pourrait encore sous-évaluer le coût du crédit FY21. Nous prévoyons un RoA à ~ 80 pb et un RoE à ~ 14% en FY22F.

Qualité des actifs: L’impact de la deuxième vague de COVID-19 est encore incertain. Bien que la direction ait choisi de ne pas fournir d’indications sur les coûts du crédit, nous augmentons le coût du crédit de prêt de 10 points de base à 93 points de base pour l’exercice 22F mais le maintenons en dessous des niveaux de l’exercice 21 de 116 points de base. Le confort vient du ratio de formation de NPL étonnamment plus faible (1,3%), bien meilleur que les banques du secteur privé comparables en une année de pandémie. La baisse des dérapages est également fonction de la faible croissance des prêts dans les entreprises et les PME. Le soutien est également venu sous la forme de Rs 250 milliards de crédits d’urgence (ECLGS).

Pendant ce temps, les deux tiers du commerce de détail sont toujours garantis par des prêts hypothécaires et automobiles, où les niveaux de délinquance sont généralement plus faibles. Le problème aurait pu être le livre de détail potentiellement largement non garanti («crédit Xpress», 22% du commerce de détail) où la direction est rassurée sur le fait que 95% des emprunteurs sont salariés. Le livre de restructuration total est de 70 pb.

Dépôts et NIM: les crédits progressent de 5,3% en glissement annuel / 3,4% en glissement annuel, en ligne avec le système. Les dépôts domestiques ont augmenté de 14% en glissement annuel / 4,2% en glissement annuel, le ratio CASA s’améliorant de 100 points de base en glissement annuel à 46%. Alors que la croissance de la SA est stable (15% en glissement annuel), la Californie a connu une légère hausse, avec une croissance de 32% en glissement annuel. La croissance des prêts restera probablement faible au cours des deux prochains trimestres. Mais SBI a bien géré NIM jusqu’à présent, en raison de son accès à des dépôts à faible coût. Même après la renonciation aux NPL et aux intérêts, le NIM a augmenté de 7 points de base en FY21 par rapport à FY20.

Retain Buy: Nous modifions légèrement le BPA pour les exercices 22-23F et introduisons FY24F, prévoyant un TCAC BVPS de 15%. Nous conservons TP à Rs 550, ce qui valorise le stock à 1,4x livre P / B FY22F et 8x P / E FY23F bénéfice consolidé. L’action se négocie à 1,2x P / BV sur le livre FY21 (consolidé). Nous valorisons la banque autonome à 1,3x P / B, SBI Life à Rs 1.175 / action, les cartes à Rs 1.100 / action et SBI AMC à 8% de l’AuM.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.