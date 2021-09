Notation de l’UA Small Finance Bank – Neutre : les sorties récentes mettent en évidence un problème plus important

Alors que mgmt a essayé de résoudre ces problèmes il y a quelques jours, en les soulignant comme étant largement liés à la relocalisation (Jaipur), nous pensons que cela n’a pas été un problème pour les autres prêteurs régionaux ; par conséquent, nous ne prenons pas non plus l’explication pour argent comptant.

Au cours des trois derniers mois, l’UA a connu trois sorties provenant principalement des départements d’audit/risque, ce qui a entraîné une forte baisse du stock. La chute de 10 à 15 % du cours de l’action (contre l’indice NIFTY50 en hausse de 2 %) après l’annonce de ces sorties met clairement en évidence une préoccupation bien plus importante que ce que l’actualité suggère, à notre avis. Bien que nous comprenions que les sorties récentes sont en grande partie de nature business-as-usual (BAU) et que nous préférons ne pas trop nous attarder dessus, la réaction du cours des actions met clairement en évidence les inquiétudes concernant les valorisations étirées et les risques potentiels de qualité des actifs, en particulier compte tenu des départements où ces sorties ont eu lieu.

Nous avons mis en évidence récemment des divergences dans l’évolution de la qualité des actifs que nous avons du mal à appréhender. Alors que nous restons positifs sur l’histoire à long terme de l’UA avec une trajectoire de croissance forte, une option bancaire universelle et une composition comptable saine, nous trouvons moins de confort dans les perspectives à court terme, en particulier avec des valorisations à 24x/3,8x Sep-23F EPS/livre offrant moins de place à toute déception ; par conséquent, nous maintenons notre note neutre. Nous préférons Equitas (holdco; EQUITAS IN, Buy) à AU dans l’espace des petites banques financières (SFB).

Ne lisez pas trop sur les sorties récentes à court terme…

L’UA a connu trois départs de haut niveau au cours des trois derniers mois avec : (i) le départ de Nitin Gupta (responsable de l’audit interne) le 21 mai ; (ii) Alok Gupta, qui a rejoint le 21 mars, démissionne ; et (iii) Sumit Dhir (remplacement de Nitin Gupta) démissionnant dans moins de cinq mois. Nous soulignons que l’UA a des sorties de niveau supérieur relativement beaucoup plus faibles que les SFB pairs qui ont également connu un taux de désabonnement beaucoup plus élevé au niveau des chefs d’entreprise. Par conséquent, nous pensons que sur une base autonome, cette nouvelle n’est pas très négative. Cela dit, les sorties dans les départements d’audit/risque soulèvent des inquiétudes concernant la transparence/la qualité du livre ainsi que les pratiques de gestion des risques.

Alors que mgmt a essayé de résoudre ces problèmes il y a quelques jours, en les soulignant comme étant largement liés à la relocalisation (Jaipur), nous pensons que cela n’a pas été un problème pour les autres prêteurs régionaux ; par conséquent, nous ne prenons pas non plus l’explication pour argent comptant.

… mais met en évidence un problème plus vaste

Cela met en évidence un problème plus important pour l’UA avec des valorisations étirées et un confort relativement inférieur sur la qualité des actifs. Pour qu’AU devienne une grande banque prospère, nous pensons que la constitution d’équipes reste un aspect critique et l’instabilité autour de fonctions critiques comme le risque soulève un point d’interrogation sur la capacité de la banque à évoluer jusqu’à une grande taille de BS.

Pourquoi toujours pas négatif ?

Nous pensons que l’histoire à long terme de l’UA reste intacte avec une trajectoire de croissance forte et une composition comptable plus élevée, en plus d’une option bancaire universelle. De plus, les activités d’actifs d’AU ont toujours été construites sur des douves solides, notamment des roues, des SBL (prêts aux petites entreprises) et des logements abordables, et maintenant le profil de passif s’intensifie également bien. Nous pensons donc que les valorisations des primes vont se maintenir et rester neutres.

