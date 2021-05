Notation des Laboratoires du Dr Reddy – Ajouter: Une performance stable de la société

La direction prévoit de lancer Vascepa générique dans les deux prochains mois avec des approvisionnements en API fluides. DRL a lancé le vaccin Sputnik V en Inde, ce qui apporterait une augmentation significative des bénéfices à court terme. Conserver Ajouter.

Les Laboratoires du Dr Reddy (DRL) ont rapporté des performances au quatrième trimestre de l’exercice 21 globalement conformes à nos estimations. Le chiffre d’affaires a augmenté de 6,7% en glissement annuel à 47,3 milliards de roupies (I-Sec: 48,5 milliards de roupies), tiré par les marchés de l’Inde, de l’UE et du reste du monde. La marge d’Ebitda à 21,5% était inférieure de 130 points de base au trimestre en raison de la baisse des ventes. Le PAT ajusté a baissé de 13,1% à Rs 5,5 milliards en raison d’un taux d’imposition plus élevé. Les ventes aux États-Unis se sont améliorées de 1,7% t / t à 239 millions de dollars, grâce à de nouveaux lancements. Nous prévoyons que la dynamique de croissance des activités génériques de marque (Inde et ME) et les nouveaux lancements aux États-Unis se poursuivront au cours des prochains trimestres, soutenant la croissance.

La direction prévoit de lancer Vascepa générique dans les deux prochains mois avec des approvisionnements en API fluides. DRL a lancé le vaccin Sputnik V en Inde, ce qui apporterait une augmentation significative des bénéfices à court terme. Conserver Ajouter.

L’Inde reste forte, les Etats-Unis stables: les ventes en Inde ont progressé de 23,5% en glissement annuel grâce à la consolidation des produits Wockhardt et à la reprise de la croissance de l’industrie. En tenant compte de l’intégration de Wockhardt, la croissance s’est établie à ~ 8% au cours du trimestre et à ~ 2% sur l’année. Le chiffre d’affaires américain s’est amélioré de 1,7% t / t à 239 millions de dollars, grâce aux lancements de nouveaux produits. Nous pensons que le lancement récent de Ciprodex et l’attente du lancement de Vascepa à court terme contribueraient à améliorer le taux de rentabilité. Le segment d’activité PSAI a enregistré une croissance de 10,0% en glissement annuel, grâce à de meilleurs volumes. Les génériques de l’UE ont enregistré une forte croissance de 14,8%. Les revenus EM ont augmenté de 10,0%, sous l’impulsion de CIS et ROW.

L’augmentation de la base de coûts s’est poursuivie: la marge brute est restée séquentiellement stable à 53,7%, en ligne avec les estimations, et elle s’est améliorée de 220 points de base en glissement annuel grâce à l’amélioration des activités et du mix produits. Cependant, la marge d’Ebitda a chuté de 130 points de base par trimestre à 21,5% en raison de la baisse des ventes et de l’augmentation des dépenses de R&D. Les dépenses S, G & A ont augmenté séquentiellement d’environ 14% au T3FY21 et cette base élevée s’est maintenue au T4FY21, en raison des dépenses supplémentaires après l’acquisition de Wockhardt et des frais de transport plus élevés. La marge brute a été volatile sur une base trimestrielle, mais nous nous attendons à ce qu’elle reste à ~ 54-56%.

Perspectives: Dans l’ensemble, nous prévoyons une croissance des revenus et des bénéfices de 14,3% et 35,4% de TCAC, respectivement, sur les exercices 21 à 23 e avec une expansion de la marge Ebitda de 610 points de base. Nos estimations incluent la hausse de Revlimid dans H2FY23e. La direction continue de se concentrer sur l’amélioration de la marge Ebitda à ~ 25% et du RoCE grâce à une meilleure allocation du capital. Le lancement de Sputnik V en Inde peut apporter un avantage significatif à nos estimations.

Évaluations et risques: Nous augmentons légèrement les estimations de bénéfices de 1 à 3% pour les exercices 22e à 23e afin de tenir compte de la hausse des autres revenus. Nous apprécions l’opportunité Sputnik V à Rs 144 / action sur la base de la VAN pour les trois prochaines années. Le prix cible est révisé à 5 848 Rs / action (auparavant: 5 528 Rs) sur la base de 25xFY23e EPS, un supplément de 330 Rs / action pour Revlimid et une VAN de Rs 144 pour le vaccin Spoutnik V. Principaux risques à la baisse: retard dans le lancement de nouveaux produits, obstacles réglementaires et volatilité des devises.

