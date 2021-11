Notation Fortis Healthcare – Achat : l’entreprise a mieux répondu que prévu

SRL a enregistré le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé avec une marge saine de 25 %.

Le chiffre d’affaires/Ebitda de Fortis au T2FY22 a dépassé l’estimation de 6 %/29 %. Le retour du travail chirurgical dans les hôpitaux (56%; 41% au T1FY22) a conduit à des ARPOB record à ~ Rs 18,7 mn, se traduisant par une marge impressionnante de 16,7%. SRL a enregistré le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé avec une marge saine de 25 %.

La force globale de Fortis renforce notre conviction sur son exécution. L’expansion des friches industrielles et une hausse soutenue dans toutes les entreprises devraient stimuler la croissance à long terme. L’accent continu mis sur l’optimisation des coûts ajoute aux points positifs. SRL reste un candidat à la réévaluation étant donné l’accent renouvelé sur la pénétration B2C et l’expansion des centres de collecte et du mix de test. Nous augmentons l’Ebitda FY22/23e de 16%/10%. Conservez « Acheter » avec un TP révisé de Rs 335 (Mar-23e) (à partir de Rs 305) alors que nous passons également à Mar-23e.

Performance globale : les revenus des hôpitaux de 10,98 milliards de roupies (+9% en glissement trimestriel) ont été tirés par des ARPOB élevés et une occupation non-Covid plus élevée. Les ARPOB devraient se modérer une fois que d’autres spécialités arriveront. Les hôpitaux ont enregistré une marge de 16,7% (~ 18% hors coûts de démarrage), et la société s’attend à un impact positif de la révision à la hausse des taux GIPSA et de la hausse des patients internationaux. Mgmt prévoit d’ajouter 250 lits au cours de l’exercice 22 et reste également sur la bonne voie pour ajouter 1 200 à 1 300 lits au cours des trois prochaines années.

Entrée dans une phase de croissance à long terme : Fortis s’est lancé dans un processus d’expansion et de redressement de ses installations en retard. Un redressement durable de Fortis Escorts (maintenant avec une marge de 10 à 15 %) reste à voir, ce qui devrait stimuler l’expansion de la marge.

Perspectives : redressement—L’accent accru mis sur la santé, associé aux initiatives de croissance et à l’orientation B2C, est de bon augure pour Fortis. L’amélioration des performances atténue nos inquiétudes quant à sa capacité d’exécution. Conserver BUY/SO’.

