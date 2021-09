Notation Genus Power Infra – Acheter: Le lecteur de compteurs intelligents améliore les perspectives de l’entreprise

Nous initions la couverture avec une cote d’achat et un TP de Rs 117.

Genus Power Infrastructures (GPIL) est l’un des principaux fournisseurs de solutions de compteurs intelligents en Inde, avec une capacité de fabrication totale de 10 millions de mètres par an. Infrastructure de comptage (AMI) et systèmes de gestion des installations (FMS) après la mise en œuvre. Avec > 25 % de part de marché pan-indienne en compteurs – sa part de marché parmi les discothèques privées est > 65 % – GPIL est en passe de devenir l’un des plus grands bénéficiaires de la prochaine campagne d’installation de compteurs intelligents dans le cadre du programme de distribution remanié de Rs 3-trn ( dont 50% pour les compteurs intelligents).

Le programme vise l’installation de 100 et 250 millions de compteurs intelligents prépayés d’ici le 23 décembre et le 25 mars respectivement, remplaçant les compteurs conventionnels et transformant structurellement la dynamique financière du secteur de l’électricité. Avec seulement 2,8 millions de compteurs intelligents installés au 21 août, nous pensons que la taille de l’opportunité est énorme, bien que le rythme d’exécution soit essentiel. Nous initions la couverture avec une cote d’achat et un TP de Rs 117.

Évaluations et risques : Nous évaluons GPIL à 20x le BPA FY24E de Rs 5,8/action et commençons avec une note d’achat et un objectif de cours de Rs 117. Au CMP de Rs 63/action, l’action se négocie à 10,7x P/E et 1,5x P/B sur la base FY24E. Principaux risques : (i) d’autres blocages affectant la mise en œuvre du projet et les chaînes d’approvisionnement ; (ii) une reprise plus lente que prévu des activités d’appel d’offres ;

(iii) la non-coopération des Etats dans la mise en œuvre du schéma refondu du secteur de la distribution ; (iv) augmentation significative des prix des matières premières.

