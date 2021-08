Notation Glenmark Pharma – Acheter : Hausse soutenue des cash-flows clé de la revalorisation

Nous pensons qu’avec la laisse serrée sur les coûts, en particulier sur les dépenses de R&D, la marge d’Ebitda a la possibilité de s’améliorer au fil du temps.

Nous révisons notre modèle de bénéfices pour tenir compte de la cotation de la filiale API Glenmark Life Sciences (GLS IN, non noté) et des bénéfices du premier trimestre de l’exercice 22. Nos révisions de prévisions de bénéfices sont marginales, avec un BPA FY22F/23F révisé à 0%/-0,8%. Au cours de l’EX22F, la contribution de Fabiflu a été inférieure à ce que nous attendions, annulée par un gain unique sur la vente de la participation dans GLS. Au cours de l’EX22F, nos estimations sont affectées par la hausse du coût des matières premières. Nous introduisons également des estimations FY24F.

Nous tenons compte d’une croissance moyenne à élevée à un chiffre du chiffre d’affaires au cours des exercices 22-24F, avec une marge d’Ebitda de l’ordre de ~19-20%. Nous pensons qu’avec la laisse serrée sur les coûts, en particulier sur les dépenses de R&D, la marge d’Ebitda a la possibilité de s’améliorer au fil du temps.

L’activité indienne est confrontée à des vents contraires d’une base plus élevée (Fabiflu) et à une concurrence accrue dans les inhibiteurs SGLT2 et DPP4. Aux États-Unis, nous prenons en compte de manière prudente un modeste ajout annuel de 15 à 30 millions de dollars de ventes et n’avons pas pris en compte la contribution de Ryaltris. À court terme, nous prévoyons une reprise sur les marchés de l’emprise et en Europe à mesure que la restriction de la pandémie de COVID-19 s’assouplira.

Les investisseurs se sont inquiétés de la faible génération de cash-flow libre et de la stabilité de la dette nette, reflétée par un multiple de valorisation inférieur. Nous sommes plus préoccupés par la génération durable de trésorerie disponible. La dette nette, bien qu’élevée par rapport à ses pairs, est à notre avis gérable, car la dette nette sur Ebitda au cours de l’EX21 était de 0,5. Le PNB a réduit la dette nette par des désinvestissements qui n’ont pas, selon nous, permis de débloquer de la valeur. L’expansion des multiples de valorisation ou du déblocage de valeur dépend désormais de deux facteurs essentiels : (i) une amélioration durable des free cash-flows et (ii) des levées de fonds sur les segments déficitaires, notamment dans la filiale d’innovation Ichnos. La direction a indiqué son intention d’améliorer la trésorerie en maîtrisant les dépenses d’investissement et de R&D. Sur Ichnos, nos attentes en matière de levée de fonds et de valorisation restent faibles.

Une laisse serrée sur les dépenses d’investissement et la R&D pourrait contribuer à une progression soutenue des flux de trésorerie. La société a levé 15 milliards de roupies lors de l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences, dont environ 12 milliards de roupies + sont conservés après impôts et frais d’offre. La société a l’intention de contrôler les dépenses d’investissement et de R&D pour améliorer la génération de flux de trésorerie. S’il est exécuté, le flux de trésorerie disponible devrait augmenter de manière significative.

Nous arrivons à TP de Rs 757 basé sur SOTP (inchangé). Nous évaluons l’activité de base hors impact des dépenses de R&D en innovation à 15x le BPA ajusté de Rs 68,4 (Rs 1 026). Nous évaluons l’impact négatif des dépenses de R&D en innovation à Rs 269/sh. Nous attribuons 10x aux dépenses de R&D en innovation (inchangé).

