Notation Havells India – Acheter : la performance a été solide au quatrième trimestre

Nous modélisons Havells pour déclarer un TCAC des bénéfices de 17,4 % sur les exercices 21 à 23 avec :

Trois indicateurs du T4FY21: (i) Une forte consommation des consommateurs, des gains de part de marché des petits acteurs, des revenus plus élevés du commerce électronique et des marchés ruraux et des hausses de prix ont été les principales raisons de la croissance des revenus de 50,6% en glissement annuel; (ii) l’amélioration du mix de revenus ainsi que les initiatives de réduction des coûts ont entraîné une augmentation de la marge Ebitda de 420 points de base; et (iii) les blocages localisés ainsi que l’augmentation de 20 à 40 % des prix des matières premières devraient avoir un impact sur les bénéfices à court terme, mais nous prévoyons une reprise après la levée du blocage.

Nous modélisons Havells pour rapporter un TCAC de 17,4% sur les FY21-FY23e avec:

(i) une forte croissance des volumes ; (ii) des hausses de prix à un seul chiffre ; et (iii) l’amélioration de la rentabilité du consommateur Lloyd. Nous restons structurellement positifs sur la société en raison de ses avantages concurrentiels et de ses opportunités de croissance dans les biens de consommation durables. Maintenez l’achat avec un TP basé sur DCF de Rs 1 198 (P/E implicite 52x FY23e).

Performance du T4FY21 : Havells a annoncé une croissance des revenus, de l’Ebitda et du PAT de 50,6 %, 107,9 % et 71 %, respectivement, en glissement annuel. Nous pensons que (i) une forte consommation des consommateurs s’est maintenue à partir du T3FY21 ; (ii) les gains de parts de marché des acteurs plus petits / non organisés; (iii) des revenus plus élevés du commerce électronique et des marchés ruraux ; (iv) des hausses de prix à un chiffre, moyennes à élevées, pour tous les produits ; et (v) une base favorable a permis d’afficher une forte croissance des revenus. Les marges brutes et Ebitda ont augmenté de 130 pb et 420 pb, respectivement, en raison d’un meilleur mix de revenus et d’initiatives de réduction des coûts.

Tous les segments se portent bien : les taux de croissance du chiffre d’affaires par segment sont les suivants : appareillages de commutation 53,1 %, câbles 50,8 %, éclairage et luminaires 42,9 %, biens de consommation électriques durables 70,6 %, Lloyd Consumer 29 % et autres 70,7 %. Bien qu’il y ait une forte reprise des consommateurs, la reprise des investissements publics et privés conduit à une forte croissance du portefeuille industriel et d’infrastructure.

Impact de Covid wave-2: L’apparition de Covid wave-2 et les verrouillages localisés ont eu un impact sur la croissance des revenus à partir du 15 avril’21 et il y a une nouvelle décélération des taux de croissance en mai’21. Alors que le verrouillage est susceptible d’avoir un impact sur les bénéfices à court terme, nous nous attendons à ce que la consommation des consommateurs reprenne une fois le verrouillage terminé.

Inflation des prix des intrants : les prix des matières premières clés telles que le cuivre, l’aluminium, l’acier et le HDPE ont augmenté de 20 à 40 % en glissement annuel. Alors que la société a augmenté ses prix au cours du S2FY21 et a également lancé des mesures de réduction des coûts, nous pensons qu’elle devra peut-être augmenter à nouveau ses prix pour maintenir ses marges au cours de l’EX22. Les dépenses publicitaires devraient également augmenter au cours de l’exercice 22.

Maintien de l’ACHAT : nous modélisons Havells pour qu’il rapporte un TCAC PAT de 17,4 % au cours des exercices 21-exercice 23E et un RoE supérieur à 20 % au cours des exercices 22-23. Nous restons positifs sur le modèle commercial de l’entreprise en raison de solides douves et d’opportunités de croissance. Nous maintenons Buy avec un prix cible basé sur DCF de Rs 1 198 (P/E implicite 52x FY23e).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.