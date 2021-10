Notation HDFC Bank : la reprise de la croissance pourrait favoriser la revalorisation

Photo : Bloomberg

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 22, le bénéfice de l’HDFCB de 88 milliards de dollars, en hausse de 18 % en glissement annuel, était légèrement supérieur aux estimations grâce à la baisse des provisions. Nous sommes encouragés par une croissance de 5 à 7 % en glissement trimestriel des prêts aux particuliers/commerciaux et les perspectives de gestion semblent optimistes. Les dérapages étaient gérables et les prêts restructurés sont passés de 0,8 % des prêts à 1,5 %. Les performances des sous-marins ont rebondi grâce à HDB-FS. Le rebond de la croissance pourrait aider à la revalorisation compte tenu de la récente sous-performance – nous augmentons légèrement l’estimation et le TP à 2 070. ACHETER.

La hausse de l’activité de crédit aux particuliers et aux entreprises est positive : La principale tendance positive des résultats de HDFC Bank au deuxième trimestre a été la hausse t/t des prêts aux particuliers (5 %) et des prêts commerciaux (7 %) – reflétant la normalisation de l’activité commerciale et les gains de parts de marché. En fait, nos récentes vérifications de canaux montrent que HDFC Bank a été très active dans le financement de la nouvelle demande – cela a été repris dans mgmt. commentaire pour l’activité de prêt festive ainsi. Dans l’ensemble, les prêts ont augmenté de 4,4% t/t (16% y/y), un peu plus lentement que les segments de détail en raison de la croissance modeste des prêts aux grandes entreprises. Les dépôts CASA ont augmenté de 29% en glissement annuel à 47% des dépôts.

Croissance du résultat opérationnel tirée par la croissance des coûts, mais dynamique d’amélioration : Le NII a augmenté de 12 % en glissement annuel et de 4 % en glissement trimestriel ; La croissance des frais a été forte à 26 % en glissement annuel, en partie en raison d’une base plus faible. Les charges d’exploitation ont augmenté de 15 % en glissement annuel, reflétant la baisse de la base, la hausse des coûts d’origination et l’amortissement des coûts ESOP. Le bénéfice d’exploitation (hors trésorerie) a augmenté de 14% en glissement annuel et nous voyons la dynamique s’améliorer avec une légère hausse de l’activité de crédit et du chiffre d’affaires.

Les dérapages sont stables, mais il faut faire attention aux dérapages potentiels dus à la restructuration : La banque a enregistré des dérapages à 2% des prêts de l’année dernière (annualisés) et les NPL bruts ont diminué de 4% en glissement trimestriel à 1,4% des prêts. Les crédits restructurés sont passés de 0,8% des crédits à 1,5%, du fait de nouvelles restructurations dans le cadre du second paquet – 80% des nouvelles restructurations concernaient des crédits personnels. On note que 23 % des prêts personnels restructurés en premier paquet ont glissé en NPL. Alors que mgmt ne considère que 10 à 20 points de base de prêts comme un impact potentiel maximal sur les créances improductives, nous surveillons les tendances ici. Les provisions n’ont augmenté que de 6 % en glissement annuel et 30 % des provisions totales étaient destinées aux imprévus ; les coûts du crédit de base s’élevaient à 1,3 % des prêts moyens. Nous nous attendons à ce que les coûts du crédit se normalisent vers 1,1-1,2% des prêts moyens, des économies que la direction pourrait utiliser pour les dépenses d’exploitation/investissements.

Les abonnés voient leurs performances rebondir : Les bénéfices des filiales ont fortement augmenté alors que HDB Financial Services est revenu de la perte de l’année dernière aux bénéfices. HDFC Securities a également enregistré une croissance de 43 % de ses bénéfices en glissement annuel.

Maintenir Acheter : Nous augmentons les estimations d’environ 1 % et constatons un TCAC de 18 % des bénéfices au cours de l’exercice 21-24. Le rebond de la croissance peut aider à la revalorisation compte tenu de la récente sous-performance (YTD HDFCB en hausse de 18% contre 31% pour Nifty et 26% pour Nifty Bank). Nous maintenons notre note d’achat avec un TP de 2 070 (au lieu de 1 900) sur la base de la valeur bancaire à 3,7 x le PB ajusté Sep-23E. Notre objectif de prix pour l’ADR est de 92 $, basé sur la conversion en devises de notre objectif de prix local et une prime de 12 %.

