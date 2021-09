Notation Hindustan Unilever : Acheter – Les moteurs de croissance à long terme sont solides

Les barres de savon Hindustan Unilever Ltd. Lux sont exposées à la vente sur une étagère dans un magasin à Mumbai, Inde, le samedi 27 avril 2013. Le fabricant de biens de consommation Hiindustan Unilever doit publier ses résultats aujourd’hui. Photographe : Kuni Takahashi/Bloomberg

La réunion annuelle des investisseurs d’Hindustan Unilever (HUVR) a une fois de plus souligné les immenses douves de l’entreprise et la remarquable agilité qu’elle a montrée et continue d’afficher bien qu’elle soit beaucoup plus grande que ses pairs. Mgmt a partagé des détails sur l’augmentation de ses forces d’analyse et de R&D, qui étaient déjà bien supérieures à ses pairs.

Comme souligné dans notre note de rapport annuel, il y a eu une multitude d’initiatives au cours de l’année écoulée axées sur le marché en plein essor du commerce électronique, qui contribue désormais de 8 à 9 % aux ventes de HUVR. Le portefeuille de l’entreprise est déjà bien placé, avec sa part de marché du commerce électronique supérieure à sa part de marché du commerce moderne (MT), elle-même supérieure à sa part de marché du commerce général (GT).

Gagner dans de nombreuses Indes (WiMI) a été un facteur clé de la croissance des volumes et des gains de parts de marché pour l’entreprise ces dernières années. Cependant, la localisation des produits ainsi que la communication ne font que prendre de l’ampleur – dont la société a cité plusieurs exemples lors de la réunion des analystes dans des catégories allant de l’alimentation à la beauté et aux soins personnels (BPC) – et devrait être un moteur clé de la croissance. pour les nombreuses années à venir.

Au cours de la dernière décennie, la société a enregistré un TCAC de 9 % et les marges d’Ebitda ont augmenté d’environ 1 000 points de base (malgré les prévisions constantes d’amélioration modeste des marges d’exploitation). Ceci malgré des perturbations importantes sous la forme d’une faible croissance rurale dans la seconde moitié de la décennie, de la démonétisation, de la TPS et du COVID. Mgmt vise un TCAC EPS à deux chiffres au cours des 10 prochaines années, mené par les meilleurs. Avec la longue piste de croissance des FMCG en Inde, l’augmentation de la premiumisation et les synergies de GSKCH, nous pensons que les bénéfices pourraient continuer à augmenter de 14 à 15% au cours des 10 prochaines années, similaire à la croissance des 10 années précédentes.

Les perspectives de la demande sont saines, car la bonne croissance rurale au cours des derniers trimestres serait soutenue par de bons semis de kharif (récolte de mousson) et la reprise des marchés urbains après l’impact du verrouillage au premier trimestre de l’exercice 22. Les coûts des matières premières, bien qu’encore élevés, sont restés stables sur une base séquentielle, améliorant les perspectives de marge, en particulier avec de nouvelles augmentations de prix prises dans les produits nettoyants pour la peau, les détergents et le thé au T2FY22.

Il n’y a pas de changement important dans nos prévisions. Nous maintenons une cote d’achat, avec un TP de 3 280 (60x Dec’23e EPS).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.