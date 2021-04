Notation ICICI Bank: Achat-Croissance saine du résultat opérationnel au T4

Nous ajustons les bénéfices et voyons le ROE passer à 14-15%; ICICI reste parmi les meilleurs choix du secteur.

Le bénéfice d’ICICIB pour le T4FY21 à Rs 44 milliards (Rs 12 milliards l’année dernière) était inférieur à l’estimation, les provisions de coussin et la baisse de la trésorerie compensant une opération saine. croissance des bénéfices de 21%. Nous sommes encouragés de voir une croissance de 20% en glissement annuel des crédits aux particuliers (HDFCB à 7%) & avg. Croissance CASA de 24% (HDFCB 27%). La qualité des actifs est gérable et la provision tampon à 1,2% des prêts; Covid a affecté les affaires, mais mgt. estime qu’il est tôt pour évaluer. Nous ajustons les bénéfices et voyons le ROE passer à 14-15%; ICICI reste parmi les meilleurs choix du secteur.

Croissance saine des PPOP tirée par CASA et les prêts aux particuliers: ICICI Bank continue de bien dégager ses bénéfices d’exploitation (hors trésorerie et dividendes) avec une croissance de 21% en glissement annuel grâce à une croissance du NII de 17% en glissement annuel. Mgt. a souligné que la croissance du commerce de détail était tirée par des investissements dans la distribution ainsi que par des initiatives de vente croisée. Dans l’ensemble, les prêts ont augmenté de 14% – entreprise nationale. les prêts ont augmenté de 10%, mais la banque dénoue les prêts étrangers (en baisse de 30% en glissement annuel). Nous sommes un peu déçus par la hausse plus lente des frais (6% en glissement annuel sur la base inférieure).

Glissements gérables; provisions conditionnelles levées: les dérapages pour le T4 (corrigés des dérapages proforma du passé) ont été en ligne avec les attentes et annualisés à 3,4% des prêts de l’année dernière. Le taux de défaillance de détail a augmenté au cours de l’année écoulée, reflétant l’impact de Covid et la croissance des prêts non hypothécaires. Les prêts en souffrance (qui ne sont pas des NPL) se rapprochent des niveaux d’avant Covid. Le livre noté BB est à 2,4% et les prêts ECLGS à 1,9% qui couvrent ~ 12% des prêts. La banque a constitué des provisions conditionnelles supplémentaires de 10 milliards de roupies et les provisions de coussin sont passées à 1,2% des prêts.

Maintenir ACHETER: Nous ajustons nos estimations de bénéfices pour prendre en compte les résultats et certains effets de la flambée des cas de Covid. Néanmoins, nous pensons que les résultats d’exploitation de base et les tendances de la qualité des actifs se portent bien et que, par conséquent, nous voyons des facteurs de baisse de la volatilité des bénéfices en place. Comme indiqué précédemment, nous pensons qu’ICICI Bank est bien placée pour revoir ses valorisations avec une croissance saine et une volatilité plus faible. Nous maintenons notre appel d’achat avec un TP basé sur le SOTP de Rs 780 qui comprend la valeur de la banque à 2,4x le PB ajusté du 23 mars. Notre objectif de prix pour l’ADR (ACHAT évalué) est de 20 USD, basé sur la conversion fx et le facteur ADR de l’objectif de prix local.

