Notation ICICI Bank – Achat: les bénéfices deviendront probablement moins volatils

ICICI Bank a amélioré la vitesse (rythme et direction) du bénéfice d’exploitation au cours des deux dernières années, reflétant une amélioration de la ligne de base et des économies de coûts.

Une amélioration de la vitesse de croissance du bénéfice d’exploitation d’ICICI et un coût de crédit stable réduiront la volatilité des bénéfices, ce qui a été l’une des principales raisons de la décote de 55% par rapport à HDFC Bank. Une volatilité plus faible peut réduire le bêta et cela peut aider à combler l’écart de valorisation de moitié. Le reste reflète l’écart de croissance et de ROE – cela peut être en partie comblé par une meilleure croissance des clients / Casa. Nous élevons notre PT à 780 et le maintenons parmi nos meilleurs choix dans le secteur.

Amélioration de la vitesse de croissance du bénéfice d’exploitation et stabilité de la qualité des actifs pour rendre les bénéfices moins volatils: ICICI Bank a amélioré la vitesse (rythme et direction) du bénéfice d’exploitation au cours des deux dernières années, reflétant une amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité. En fait, la performance d’ICICI est maintenant devenue comparable à celle de HDFC Bank (meilleure du secteur) et à mesure que le confort sur la qualité des actifs / coût du crédit s’améliore, cela devrait également se traduire par une croissance stable des bénéfices nets.

Un bêta plus bas peut aider à réduire de près de moitié la décote de valorisation accordée à HDFC Bank: ICICI se négocie à 55% de remise à HDFC Bank en termes de valorisations – ICICI à 1,9x le PB ajusté FY22 et HDFC Bank à 3,4x. Avec une volatilité plus faible des bénéfices, le bêta de HDFC Bank est à 1 alors que celui d’ICICI se situe autour de 1,2-1,3. Nous pensons que la cohérence de la croissance des bénéfices / de la qualité des actifs aidera ICICI Bank à ramener le Beta plus près de 1. Cela peut faire passer le PB théorique de 1,9x maintenant à 2,5x – réduisant l’écart avec HDFC Bank de 30%.

Le ramassage à Casa peut stimuler la croissance: ICICI Bank a connu une croissance régulière des dépôts de Casa. Une croissance plus élevée de Casa est essentielle pour soutenir la croissance des prêts sans diluer la souscription et / ou les marges.

Maintenir les achats: nous constatons une amélioration des bénéfices et de la rentabilité à partir de l’exercice 22, car les coûts du crédit se stabilisent parallèlement à une croissance régulière du chiffre d’affaires. Nous augmentons notre PT à 780 Rs (contre 700 Rs) au fur et à mesure que nous progressons et augmentons également notre multiple cible à 2,4x le PB ajusté du 23 mars. Notre PT pour l’ADR évalué à l’achat est de 21 $, basé sur la conversion fx et le facteur ADR de l’objectif de prix local.

