Notation ICICI Bank – Acheter : Forte performance opérationnelle globale

Nous pensons qu’il existe des risques à la hausse pour nos estimations NIM.

ICICI Bank (ICICIBC) a déclaré un bénéfice net de Rs 55,1 milliards (19% qoq; 10% devant HSBCe). Le rythme a été tiré par des marges meilleures que prévu. Le NIM à 4,0% est en hausse de 11 pb en glissement trimestriel porté par une amélioration des rendements ainsi qu’une réduction du coût des fonds. La croissance des prêts à 17 % en glissement annuel / 4 % en glissement trimestriel a été tirée par la banque d’affaires, les prêts aux PME et aux particuliers. La forte croissance des prêts et l’expansion de NIM ont conduit à une croissance de 25 % en glissement annuel de NII. Les commissions ont augmenté de 21 % en glissement annuel, entraînant une croissance du bénéfice d’exploitation de base de 23 % en glissement annuel, en avance sur les estimations. Les dérapages se sont modérés à Rs 55,8 milliards (3,5% des prêts), avec le taux de dérapage annualisé des commerces de détail à 4,3%. Les dotations aux prêts restructurés ont été limitées à 70 pb en glissement trimestriel. Le glissement par rapport à l’OTR 1.0 à c2% était particulièrement faible.

Faits saillants du commentaire : Les perspectives de croissance dans le commerce de détail et les PME restent favorables tandis que les perspectives pour les dépenses d’investissement du gouvernement et la demande de PSU se sont améliorées. Les conseils de gestion sur les NIM restent en sourdine (bien qu’il soit convenu que les pilotes NIM étaient en place), citant une pression concurrentielle élevée sur les rendements dans tous les segments et un plateau/relèvement potentiel du coût des fonds. Les tendances de collecte sont similaires ou meilleures que les niveaux de mars 2021.

Augmenter le BPA de 17,1/13,5/10,1% pour les FY22/23/24e : les principaux moteurs de la forte augmentation du BPA sont (i) un TCAC de 16,7 % des prêts sur les FY21-24e (contre 14,8% plus tôt) ; (ii) NIM de 4-4,1 % sur l’exercice 21-24e (c3,8 % plus tôt) ; et (iii) des provisions pour pertes sur prêts de 115/110/110 pb pour l’exercice 22/23 /24e (160/135/135 pb auparavant). ICICIBC a annoncé un RoA de sortie de 1,8% et un RoE de 14,1% au T2FY22. Nous estimons que le RoA et le RoE peuvent augmenter à 1,9%/15,8% d’ici l’EX24e. Cela devrait conduire à un TCAC EPS pré-exceptionnel de 37% sur FY21-24e. Nous pensons qu’il existe des risques à la hausse pour nos estimations NIM.

De solides moteurs de valorisation en place : une performance supérieure de la qualité des actifs, une amélioration de la contribution aux bénéfices du segment de gros, de nouveaux moteurs de croissance dans le segment de détail avec de longues pistes, la capacité de maîtriser progressivement les ratios de coûts et une forte réduction des coûts de crédit supplémentaires sont probables pour souligner la performance supérieure des bénéfices d’ICICIBC parmi les banques indiennes. Nous pensons que des bénéfices constants pourraient conduire à une nouvelle revalorisation de l’action. Nous augmentons notre TP à Rs 950 (Rs 800 auparavant) en fonction de notre approche SOTP.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.