Notation IndusInd Bank – Acheter: le plan de provisionnement Vodafone-Idea est important pour les bénéfices

Le rapport annuel de l’IIB pour l’exercice 21 souligne les progrès accomplis dans l’amélioration de la composition du financement – ​​part des dépôts de détail, ALM, etc. La prime des taux pour les grandes banques est en baisse et il est possible d’en faire plus pour aider à réduire les risques des prêts. La croissance des actifs a ralenti et les RWA/actif sont retombés à 75 %. Notre récente conversation avec mgmt indique un plan pour construire des provs. pour l’exposition à Vodafone-Idea (VIL) au cours de l’EX22 qui entraîne une baisse de plus de 20 % du BPA estimé. Les estimations pour l’exercice 23-24 se maintiennent alors que les coûts du crédit se normalisent vers 1,8 %. Acheter des séjours.

Carnet de dépôt bien constitué ; un certain chemin reste à parcourir : le rapport annuel montre que l’IIB a bien réussi à étendre sa franchise de dépôts avec (i) une croissance de 40 % en glissement annuel des dépôts de détail à 34 % du total (base en partie faible) ; (ii) équilibrer le profil ALM par rapport à un large écart jusqu’à l’exercice 2019 ; (iii) chute de la part des 20 premiers clients dans les dépôts à 22%. La part de la banque dans les dépôts de détail est inférieure à celle des pairs et de la gestion. vise des niveaux tels que 50%, mais nous notons également que l’IIB a accès au financement de NABARD/SIDBI à des taux moins élevés qui forment 11% du financement total. IIB continue d’offrir des taux plus élevés sur les dépôts, mais a abaissé la prime par rapport aux grandes banques au cours des derniers mois d’environ 50 points de base, reflétant la traction sur leur franchise de dépôts.

Baisse de la croissance des actifs, RWA/actif se normalise : Au cours de l’EX21, la croissance des actifs a diminué en raison d’une demande plus faible de prêts aux particuliers et d’une perte d’une partie du crédit aux entreprises. Contrairement aux grandes banques privées, IIB a connu une croissance relativement modeste des prêts aux PSU (16 % en glissement annuel), en raison de coûts de financement plus élevés et de ventes à la baisse. Les RWA/actifs se sont normalisés à 75 % au cours de l’exercice 21 contre 84 % au cours de l’exercice 20 et la répartition des NPL basée sur l’âge montre que la banque a augmenté les provisions pour coussins sur les NPL. Nos récentes conversations avec mgmt. indiquent que les affaires se sont encore améliorées en août dans les sous-segments des véhicules tels que les véhicules utilitaires légers, les voitures, les tracteurs et la CE. Les collectes des IMF dans la plupart des États se sont améliorées, à l’exception du Bengale occidental et du Kerala.

Constitution de provisions pour l’exposition à Vodafone-Idea : la direction a précisé que sur leur exposition de 33 milliards de roupies à Vodafone-Idea (dont un tiers financé), elle prévoyait de constituer une réserve de provision de 50 à 70 % en vue d’éventuelles décotes. Nous comprenons que la banque peut utiliser une partie des provisions conditionnelles ici et ajusté pour cela, nous construisons une couverture de 65% sur cette exposition au cours de l’EX22, ce qui entraîne une réduction plus importante – reflétant un coût de crédit supplémentaire d’environ 60 points de base.

Maintien de l’achat : nous avons réduit les estimations de bénéfices de l’exercice 22 de 26 % pour tenir compte du provisionnement potentiel. Nous réduisons notre BPA FY23-24 de 3%. L’impact sur le TP est également plus faible car nous tenions déjà compte d’une certaine décote sur cette exposition. Nous maintenons Buy avec un TP révisé de Rs 1 270 (à partir de Rs 1 300) sur la base d’un PB ajusté de 1,9 x le 23 juin.

