Notation Interglobe Aviation – Acheter : Un bilan renforcé de bon augure

Même s’il devait y avoir un impact Covid en FY22 similaire à FY21, IndiGo reste bien placé en termes de trésorerie au bilan.

InterGlobe Aviation (IndiGo) restera l’un des principaux bénéficiaires de la reprise éventuelle du trafic aérien après la dépression induite par Covid. La confiance dans le bilan a été considérablement restaurée avec la disponibilité des fonds du QIP (Rs 30 milliards), de la SLB et des lignes de crédit (Rs 45 milliards) et de la trésorerie disponible déjà existante de Rs 71 milliards pour un total de Rs 146 milliards. Cela devrait aider IndiGo à traverser une autre année difficile en cas de fort coup Covid semblable à FY21.

La structure de coûts reste compétitive avec l’introduction de néos (42 %/14% de la flotte est constituée d’A320/321 neos à partir de l’exercice 21 et la part totale des néo pourrait atteindre 90 % d’ici la fin de l’exercice 23). L’initiative cargo cargo (A321ceos) diversifie le flux de revenus et peut contribuer aux revenus totaux de l’exercice 23. Mise à niveau vers l’achat (à partir de la mise en attente) avec un TP révisé de 2 000 Rs basé sur 20x FY23e EPS de 100 Rs.

Confiance dans le bilan restaurée : la consommation de trésorerie est passée de Rs 300 mn par jour au T1FY21 à Rs 250 mn au T2FY21, Rs 150 mn au T3FY21 et Rs 190 mn au T4FY21. Cependant, la consommation de trésorerie sera plus élevée au premier trimestre de l’exercice 22 en raison de la deuxième vague de Covid. Il y a des signes de recul de la deuxième vague et il y a une reprise des efforts de vaccination. Même s’il devait y avoir un impact Covid en FY22 similaire à FY21, IndiGo reste bien placé en termes de trésorerie au bilan.

Nous prenons en compte un FY22E touché par le Covid et un FY23E normal : par rapport à 46 milliards d’ASK en FY21, nous prenons en compte 72/96 milliards de ASK en FY22e/FY23e (FY20 ASK était de 96 milliards) avec des PLF de 80 %/88% en FY22e /FY23e. Nous prenons en compte le RASK/CASK (y compris la dépréciation/intérêts) pour passer de Rs 3,72/3,74 en FY20 à Rs 4,24/3,89 en FY23e. Nous nous attendons à ce que CASK (hors carburant) passe de Rs 2,45 en FY20 à Rs 2,67 en FY23e. Les revenus auxiliaires devraient atteindre 18% du total des revenus au cours de l’exercice 23e grâce aux initiatives de fret, ce qui a augmenté nos estimations RASK pour l’exercice 23. Bien que le brut (pris en compte à 60 $/b pour FY22e/FY23e) reste un risque, il pourrait y avoir un RASK plus élevé compte tenu de la demande refoulée et de l’absence d’ajout majeur d’avions au cours des 3 prochaines années dans le système global.

Mise à niveau vers BUY avec un TP de Rs 2 000 (Rs 1 515 plus tôt) basé sur 20x (inchangé) FY23E EPS (core EPS plus tôt) de Rs 100 (inchangé) : nous basons maintenant les multiples sur les bénéfices normaux et non sur les revenus de base (ceci exclut les revenus de placement ). Cela est dû à l’importance stratégique de la trésorerie dans l’entreprise (encore plus après Covid) et au fait que les gains de SLB passeront en grande partie par d’autres revenus du compte de résultat, à l’exception d’une moindre dépréciation. Les vagues successives de Covid et l’augmentation des prix du brut présentent un risque pour les bénéfices.

