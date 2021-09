Notation ITC : acheter : le statu quo sur la fiscalité est positif pour l’entreprise

Des gaufrettes de bingo, fabriquées par ITC Ltd., sont en vente dans un magasin à Mumbai, en Inde, le dimanche 6 janvier 2008. Le Credit Suisse Group a relevé son estimation du cours de l’action d’ITC Ltd., le plus grand fabricant de cigarettes indien, à 242 roupies. à partir de 194 roupies. Photographe : Adeel Halim/Bloomberg News

Le Conseil de la TPS a apporté une série de changements aux taux de la TPS, incl. quelques annonces importantes, lors de sa réunion de vendredi. Le Conseil n’a toutefois apporté aucun changement de taux dans aucun des secteurs de cess, y compris le tabac. Il s’agit d’une évolution positive pour ITC, qui devrait également connaître une reprise des volumes de cigarettes et des bénéfices au cours des prochains trimestres. Les valorisations sont attractives et l’action offre un rendement d’environ 5%. Nous conservons notre forte conviction Acheter avec Rs 300 PT révisé (au lieu de Rs 275).

Taxe stable sur le tabac : le Conseil de la TPS a apporté une série de modifications aux taux de la TPS et a également délibéré sur la question de la taxe de compensation et a noté que la taxe devrait être prélevée au-delà du 22 juin jusqu’en mars-2026 pour combler les déficits de revenus des États au cours de FY21/ FY22. Le taux de compensation sur le tabac reste stable.

Cigarette. reprise : Avec une fiscalité stable et les vents favorables de l’ouverture de l’économie, cig. les volumes devraient connaître une reprise au cours des prochains trimestres. Même au T1FY22, l’impact de la deuxième vague était plus faible que l’année dernière, et la reprise a été forte depuis la mi-juin21. À mesure que la mobilité s’intensifie, les volumes devraient augmenter de manière séquentielle. Cela devrait entraîner une forte croissance de l’Ebit cigarette et nous prévoyons >15% en glissement annuel pour l’EX22.

FMCG à modéré : FMCG a bénéficié d’une demande plus élevée d’aliments emballés, de produits de santé et d’hygiène au cours de l’EX21. Sur cette base élevée, les taux de croissance devraient se modérer à un chiffre sur une base LFL au cours de l’EX22. L’expansion des marges devrait également marquer une pause étant donné la forte inflation des intrants. Néanmoins, au cours des FY21-24e, FMCG Ebit devrait croître à un solide Cagr de 20%.

Les hôtels se redressent : l’ITC a enregistré une perte d’Ebit de Rs 5,3 milliards (3-4% de l’Ebit global) dans son activité hôtelière au cours de l’EX21 en raison de Covid. Malgré l’impact de la deuxième vague, la tendance a été bien meilleure au T1FY22. Avec la récupération des voyages et la concentration continue sur les coûts, nous nous attendons à ce que l’entreprise atteigne le seuil de rentabilité Ebit au S2FY22.

Autres : L’activité Cartonnage a également connu une forte reprise au T1 (rev. +54%), après une baisse du chiffre d’affaires de 8% au cours de l’EX21. De plus, les prix élevés de la pâte ont entraîné des réalisations plus élevées sur les produits de papier, même si l’intégration en amont a contenu les coûts des intrants. Nous prévoyons une forte croissance de 50 % de l’Ebit cartons au cours de l’EX22.

12% EPS Cagr : Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que l’ITC connaisse une forte accélération de la croissance des bénéfices tirée par le secteur des cigarettes. La croissance du BPA devrait être à deux chiffres pour les FY22 et FY23 et nous prévoyons un Cagr de 12% sur FY21-24e.

Rendement du dividende de 5 %, valorisations attrayantes : l’ITC a versé un dividende de 10,75 % au cours de l’EX21, ce qui implique un ratio de distribution de plus de 100 %. Malgré une baisse du BPA de 9 %, le DPS a augmenté de 6 % en glissement annuel. Les versements de dividendes devraient rester élevés et, selon nos estimations, l’action génère un rendement de 5% au CMP et se négocie à 17x le BPA FY23e, une décote par rapport à la moyenne sur cinq ans à un moment où les actions de consommation se négocient à prime.

Achat à haute conviction : nous conservons nos estimations de BPA et renouvelons les multiples de valorisation jusqu’au 23 septembre. Nous augmentons également notre objectif de PE pour l’activité cigarettes à 16x (15x plus tôt) et pour l’activité FMCG à 4,5x EV/CA (vs. 4x plus tôt). Nous maintenons une forte conviction Acheter sur ITC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.