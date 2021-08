Notation JK Cement – Réduire : Un premier trimestre solide pour l’entreprise

Le projet d’expansion de l’Inde centrale est en voie d’être mis en service d’ici l’exercice 2023e, offrant une visibilité sur la croissance. Nous augmentons notre FV à Rs 2 700 lors du rollover et maintenons la réduction.

L’Ebitda autonome de JKCE au premier trimestre de l’exercice 22 était supérieur de 14 % à notre estimation, en raison de la baisse des coûts. Le contrôle des coûts a été impressionnant, tandis que la perte de volume et l’impact de Covid-19 sur le segment du ciment blanc au cours du trimestre ont probablement culminé. La montée en puissance à une capacité de 4,2 mtpa stimule la croissance et la rentabilité au S2FY22e. Le projet d’expansion de l’Inde centrale est en voie d’être mis en service d’ici l’exercice 2023e, offrant une visibilité sur la croissance. Nous augmentons notre FV à Rs 2 700 lors du rollover et maintenons la réduction.

Ebitda battu sur des prix plus élevés et des coûts plus bas : JKCE a déclaré des revenus autonomes de Rs 16,3 milliards (+69 % en glissement annuel, -20 % en glissement trimestriel), un Ebitda de Rs 3,9 milliards (+85 % en glissement annuel, -16 % en glissement trimestriel) et un résultat net ajusté de Rs 2,0 milliards (+168% en glissement annuel, -29% en glissement trimestriel), contre notre estimation de Rs 16,3 milliards, Rs 3,5 milliards et Rs 1,8 milliard, respectivement. Les volumes de ciment blanc et de mastic sont tombés à 0,26 mn (+50% en glissement annuel) tandis que le ciment gris a baissé à 2,8 millions de tonnes (+73% en glissement annuel, -21% en glissement annuel) suite aux restrictions régionales imposées par Covid. La réalisation mixte a augmenté à Rs 5 408/tonne (-1% en glissement annuel, +3% en glissement trimestriel), menée par le segment du ciment gris. Les coûts ont baissé à Rs 4 085/tonne (-4% en glissement annuel, +1% en glissement trimestriel) en raison de la baisse des autres dépenses en partie compensée par des coûts de fret plus élevés et des coûts d’électricité plus élevés. L’Ebitda ajusté s’est établi à 1 323 roupies/tonne (+8,5 ans, 7,5 % en glissement trimestriel) sur des prix plus élevés et des coûts plus bas.

L’expansion de l’Inde centrale est en bonne voie et offre une visibilité sur la croissance à moyen terme : le projet d’extension de capacité de 4,2 mtpa de JKCE s’accélère bien et stimule la croissance des volumes tandis que les travaux de mise à niveau de la ligne 3 de Nimbahera progressent conformément au calendrier de mise en service au T2FY22. En outre, JKCE a commencé à travailler sur la mise en place d’une nouvelle capacité de cimenterie intégrée de 3,5 à 4 mtpa à Panna, dans le Madhya Pradesh, pour un investissement total de 29,7 milliards de roupies ou à 100 $/tonne et prévoit une mise en service d’ici le T4FY23e. Les investissements de croissance se traduiraient par un FCF négatif au cours de l’exercice 2022-23E ; néanmoins dette nette/Ebitda reste <1X sur FY2022-24E.

Nous révisons le FV à Rs 2 700/action : Notre FV augmente à Rs 2 700/action (de Rs 2 450/action) à 9X EV/Ebitda alors que nous passons à septembre 2023e. Le stock a été le stock de ciment le plus performant au cours des deux dernières années. Cependant, nous pensons maintenant que les éléments positifs sont pleinement pris en compte dans : (i) le gain de part de marché en raison d’un ajout important de capacité au cours de l’exercice 2020-21 ; (ii) des perspectives de croissance attractives ; et (iii) l’amélioration du bilan. À 11X EV/Ebitda FY2023e (ajusté pour CWIP), nous voyons une hausse limitée et maintenons Réduire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.