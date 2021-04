Notation JSW Steel – Achat: l’accord BPSL aura un impact minimal sur les bénéfices

Il aura également une empreinte régionale diversifiée avec une capacité d’environ 13 mtpa au sud, ~ 10 mtpa à l’ouest et ~ 4 mtpa à l’est du pays.

JSTL, avec une société du groupe JSW, a finalisé l’acquisition de Bhushan Power & Steel (BPSL) pour un VE de 194 milliards de roupies. Le VE / tonne implicite de ~ 890 $ n’est pas bon marché, bien que le flux de trésorerie provisoire de BPSL, s’il est fourni à JSTL, puisse faire baisser le coût d’acquisition. Nous constatons un impact minimal sur les bénéfices, même si la dette nette augmentera d’environ 9%. Du côté positif, l’acquisition fournit à JSTL une empreinte dans l’est de l’Inde ainsi qu’un potentiel d’expansion de friches industrielles.

JSTL finalise l’acquisition de BPSL: JSTL a investi ~ 10 milliards de roupies en fonds propres et ~ 41 milliards de roupies en instruments éventuellement convertibles, et détiendra 49% du capital de BPSL. Une société du groupe JSW – JSLPL (JSW Shipping and Logistics) – a également investi ~ Rs 10 milliards en capitaux propres et détiendra 51% du capital. Le solde ~ Rs 132 milliards a été levé sous forme de dette à BPSL et au niveau de sa société holding.

Les instruments convertibles détenus par JSTL sont convertibles en fonds propres au pair et peuvent porter sa participation dans BPSL à plus de 80%. L’acquisition reste sujette à un litige où l’ancien promoteur a contesté la transaction et la Direction de l’application a attaché l’actif BPSL à une enquête; JSTL a la possibilité d’annuler la transaction en cas de décisions judiciaires défavorables.

JSTL devient le plus grand producteur d’acier avec une empreinte régionale diversifiée: BPSL a une capacité d’acier primaire d’environ 3 mtpa dans la partie orientale de l’Inde; il a également une capacité en aval d’environ 1 mtpa dans le nord et l’est du pays. JSTL a actuellement une capacité d’acier de 19 mtpa. Avec l’acquisition de BPSL et la mise en service prochaine de l’expansion des friches industrielles de 5 mtpa en juin-Q, la capacité de JSTL en Inde passera à 27 mtpa, ce qui en fera la plus grande entreprise sidérurgique du pays. Il aura également une empreinte régionale diversifiée avec une capacité d’environ 13 mtpa au sud, ~ 10 mtpa à l’ouest et ~ 4 mtpa à l’est du pays.

L’acquisition n’est pas bon marché, mais un impact sur les bénéfices et la valeur des options minimes: la transaction implicite EV / tonne de ~ 890 $ n’est pas bon marché, bien que les flux de trésorerie intermédiaires de BPSL pendant la période d’insolvabilité, s’ils sont fournis à JSTL, peuvent faire baisser le coût d’acquisition. En supposant un Ebitda / tonne de Rs 10K en FY22-23e, nous voyons la transaction avoir un impact minimal sur les bénéfices pour JSTL bien que la dette nette de JSTL augmentera d’environ 9% (BPSL ne serait pas consolidée étant donné la participation de 49%).

La disponibilité des terres à BPSL permet à JSTL de poursuivre l’expansion de la capacité des friches industrielles, en particulier dans l’est de l’Inde où elle est moins présente. JSTL prévoit également d’explorer des synergies avec son acquisition antérieure Monnet Ispat, les deux installations étant distantes de moins de 100 km. BPSL devrait également avoir accumulé des pertes fiscales qui pourraient être utilisées si elle était finalement fusionnée dans JSTL. Nous évaluons JSTL comme Buy avec Rs 510 PT, sur la base de 6,7x FY23 EV / Ebitda (la participation de BPSL a une valeur de fonds propres presque nulle selon nos hypothèses).

