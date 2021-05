Notation JSW Steel – Achat: une performance exceptionnelle au cours du trimestre

La fumée et la vapeur montent de l’usine de fabrication de JSW Steel Ltd. à Dolvi, Maharashtra, en Inde, le jeudi 18 mai 2017. JSW, le plus grand producteur indien, a fait état d’un bond de ses bénéfices au quatrième trimestre, stimulé par une production record, et a déclaré a approuvé des plans de financement d’environ 2,5 milliards de dollars. Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg

L’EBITDA du quatrième trimestre de JSTL a augmenté de 42% par rapport au trimestre (+ 184% en glissement annuel), 13% au-dessus de JEFe, grâce à des réalisations meilleures que prévu. Ebitda / t a augmenté de 37% qoq à Rs 19,8K. Les prix de l’acier en Asie restent élevés malgré une correction récente; Le prix au comptant indien du HRC est 20% au-dessus de la moyenne du quatrième trimestre et toujours au rabais par rapport aux importations. Nous nous attendons à ce que les marges de JSTL augmentent encore en juin-Q, mais prenons en compte une normalisation dans le reste de l’exercice 22. Nous augmentons le BPA FY22-23e de 44 à 68% et conservons Buy avec un PT révisé de Rs 820.

Stellar Q4: L’Ebitda et le bénéfice net de JSTL au quatrième trimestre ont augmenté de 42 à 57% par trimestre (tous deux ~ 3x en glissement annuel), 12 à 13% au-dessus de JEFe. Les volumes de ventes autonomes ont augmenté de 4% t / t tandis que les réalisations se sont améliorées Rs 8,4K / t t / t (+ 18%) conduites par la hausse des prix de l’acier.

Les coûts des matières premières ont augmenté par trimestre en raison de la hausse des prix du minerai de fer; cependant, l’Ebitda / t a encore augmenté de 37% en qoq à Rs 19,8K – un sommet d’une décennie. La performance combinée des filiales a également amélioré le rapport qualité / prix. La dette nette a légèrement augmenté de 2% t / t en raison de l’acquisition de BPSL. Au cours de l’exercice 21, l’Ebitda de JSTL a augmenté de 68% en glissement annuel tandis que le bénéfice net était d’environ 3x en glissement annuel.

Prix ​​de l’acier élevés: les prix intérieurs de l’acier en Chine sont en baisse d’environ 15% par rapport au sommet de la mi-mai, mais sont toujours en hausse de 27% CYTD à 887 $ / t. La vague de Covid en cours affecte la demande d’acier indienne à court terme, mais JSTL s’attend à ce que les exportations compensent tout déficit.

Poursuite de l’expansion des marges au premier trimestre: le coût du minerai de fer de JSTL devrait encore augmenter au cours des prochains trimestres en raison de la hausse des prix du marché et de la part croissante des mines captives. Cependant, le prix de l’acier HRC (plat) indien a augmenté de 20%, passant de la moyenne du quatrième trimestre de 55,5 K Rs / t à 66,5 K Rs / t. La hausse des prix de l’acier devrait plus que compenser les pressions sur les coûts des intrants pour JSTL, entraînant une nouvelle expansion des marges au premier trimestre de l’exercice22. Nous supposons cependant une modération significative des prix de l’acier et des marges dans l’équilibre FY22. Nous prenons en compte les prix HRC à Rs 57K / 54K pour FY22 / FY23 – 14% / 19% en dessous du spot. Nous estimons l’Ebitda / t de JSTL à Rs 23,4K, Rs 18,1K et Rs 17,6K au T1FY22, H2FY22 et FY23 respectivement.

Prochaine phase de capex de croissance: JSTL a annoncé un plan de capex agressif avec des dépenses totales de Rs 475 milliards au cours des trois prochaines années. Cela comprend une expansion de 5 millions de tonnes par an à Vijaynagar pour un coût de Rs 150 milliards, ce qui implique une capacité attrayante de ~ 400 $ / tonne. Ceci, avec l’expansion déjà annoncée de 1 mtpa à Vijaynagar, portera la capacité totale d’acier de JSTL à 33 mtpa d’ici FY25.

Nous pensons que les plans d’investissement peuvent être largement financés à partir des flux de trésorerie d’exploitation et que ces capacités viendront à un moment opportun où l’Inde deviendrait probablement importateur net d’acier.

Estimations de mise à niveau; conserver Acheter: Le Conseil a approuvé une levée de fonds pouvant atteindre 190 milliards de roupies. Nous améliorons l’Ebitda FY22-23e de 26 à 38% et le BPA de 44 à 68%. Nous conservons Acheter avec Rs 820 PT, basé sur 7,0x FY23e EV / Ebitda. Nous préférons TATA au JSTL.

