Notation L&T Finance Holdings – Achat : Vente d’une activité de fonds communs de placement pour renforcer le bilan

L&T Finance Holdings (LTFH) a conclu un accord définitif avec HSBC AMC, dans lequel cette dernière acquerra 100 % du capital de L&T Investment Management (LTIM), le gestionnaire d’investissement de L&T Mutual Fund (LTMF), pour un montant de 425 millions de dollars. En outre, LTFH aura droit à des liquidités excédentaires (5 à 7 milliards de roupies) dans les livres de LTIM jusqu’à la finalisation de cette cession/acquisition. Y compris les liquidités excédentaires (à l’exception de l’exigence de liquidités minimale de 0,5 à 1 milliard de Rs) auxquelles LTFH a droit, la contrepartie totale de la vente serait de 37 à 39 milliards de Rs (4,6 à 4,8 % des actifs sous gestion actuels).

HSBC AMC fusionnerait son activité existante de gestion d’actifs (Sep’21 AUM de Rs 117 milliards) avec celle de LTMF (Sep’21 AUM de Rs 803 milliards). Sous réserve de toutes les approbations réglementaires, LTFH s’attend à ce que cette transaction soit finalisée dans les 9 à 12 prochains mois (c’est-à-dire d’ici le 22 décembre).

À la suite de sa dernière émission de droits en février 21, au cours de laquelle LTFH a levé 30 milliards de roupies, l’adéquation de son capital est d’environ 25 % (Tier I : 20 %). Alors que la vente de l’activité de gestion d’actifs prendra encore 9 à 12 mois pour être réalisée, nous pensons que LTFH utilisera le produit principalement pour le capital-risque (améliorant la couverture de provisionnement) et seulement une petite partie pour le capital de croissance (étant donné son capital déjà sain adéquation). Alternativement, une partie des gains de cette transaction pourrait également être versée sous forme de dividendes.

Comme souligné précédemment, LTFH est proche du fond en termes de consolidation de son portefeuille de prêts et devrait commencer à afficher une croissance des prêts au S2FY22E. La reconnaissance par le NPA d’un important compte immobilier au deuxième trimestre de l’exercice 22 a éliminé un surplus de stress potentiel sur la qualité des actifs et permettra à LTFH de travailler à sa résolution. Nous n’avons apporté aucun changement à nos estimations (pour l’instant) et prenons en compte une croissance des prêts de 7 %/11 % au cours de l’EX23E/FY24E. Nous maintenons notre note Buy avec un TP inchangé de Rs 110 par action (1,2x Sep’23e BVPS consolidé).

LTFH a-t-elle obtenu une juste valorisation de son activité Asset Management ?

Parmi les pairs cotés, UTI AMC, avec un encours sous gestion de Rs 2,3 milliards, est le plus proche de L&TMF avec Rs 812 milliards. En termes de ratio capitalisation boursière/AUM, UTI AMC se négocie à 5,6%, tandis que le P/E sur les bénéfices annualisés du S1FY22 s’élève à 18,2x. Selon les contours de la transaction, les actifs de L&TMF ont été évalués à 4,6% des actifs sous gestion et à 19,3x le P/E S1FY22 annualisé, ce qui semble raisonnable.

Analyse de sensibilité : impact sur le BPA, la valeur comptable et l’adéquation du capital

La cession de l’activité MF se traduira par un BPA extraordinaire de Rs 7,6 au cours de l’EX23E. Ceteris paribus et en supposant que l’intégralité du produit de la vente de l’activité MF soit conservée pour la croissance et le capital-risque, cela augmentera le BVPS de 6 à 8 % et le CRAR de 150 à 190 pb sur les FY23-24E.

Évaluation et vue

La cession de l’activité de gestion d’actifs à HSBC AMC est conforme à l’objectif de LTFH de libérer de la valeur de ses filiales et de renforcer son bilan pour l’activité de prêt. Compte tenu de sa bonne adéquation du capital de plus de 25 % et du produit attendu de la vente de l’activité MF, LTFH est désormais en mesure d’aller de l’avant de manière agressive vers son objectif à long terme déclaré de vente au détail de son portefeuille de prêts.

Nous réitérons notre point de vue selon lequel LTFH est proche du fond en termes de consolidation de son portefeuille de prêts, avec une reprise attendue des décaissements infra et Retail Housing/LAP. Même si nous restons attentifs aux potentiels dérapages des Financements Immobiliers au S2FY22, compte tenu du dynamisme du secteur Immobilier, nous nous attendons à ce que les résolutions de ces expositions soient relativement plus rapides.

LTFH porte des provisions additionnelles adéquates (y compris des provisions OTR) de 2,2 % des prêts standards. Celles-ci s’ajoutent aux provisions ECL et devraient fournir le tampon nécessaire pour se protéger contre les imprévus dans les micro-prêts et le segment immobilier. Nous n’avons pas modifié nos estimations (pour l’instant) et maintenons notre Achat avec un TP inchangé de Rs 110 (1,2x Sep’23E BVPS consolidé).

