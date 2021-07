Notation Maruti Suzuki – Achat : les marges risquent de souffrir au premier trimestre de l’EX22

in

Les lancements de produits (y compris les mises à niveau) et la vigueur continue de la demande devraient aider les volumes et les bénéfices de MSIL. De plus, avec les hausses de prix probables, toute modération des prix des matières premières devrait se répercuter sur les marges.

Le levier d’exploitation négatif important de COVID-19 a entraîné une baisse des volumes et des coups continus des prix des matières premières au T1FY22. Dans l’ensemble, nous nous attendons à une contraction d’environ 200 pb des marges en glissement trimestriel par rapport à la marge Ebitda de 6,5% au T1FY22 (1,6% Ebit). Cela conduit à de nouvelles réductions de nos estimations de bénéfices à court terme pour l’exercice 22e. Comme indiqué précédemment, une révision à la baisse des bénéfices mettra probablement à l’épreuve la patience des investisseurs, mais nous pensons que l’EX22e a le potentiel d’être significativement positif pour MSIL.

T1FY22 push-pulls – hausses de prix vs impact sur les matières premières vs levier d’exploitation négatif : MSIL a pris environ 2% des hausses de prix jusqu’à présent au cours de l’EX22 et a annoncé un plan pour augmenter encore les prix en juillet. D’un autre côté, l’impact total sur les matières premières a été d’environ 900 points de base, avec un impact probable de 300 à 350 points de base au premier trimestre de l’exercice 22. Le mix pour le premier trimestre de l’exercice 22 a été favorable, en raison de la baisse des contributions des segments des voitures d’entrée de gamme et des fourgonnettes.

Les ventes au détail sur le marché intérieur se sont élevées à 200 000 unités par rapport aux ventes en gros (intérieures) de 297 000 euros. Ainsi, nous prenons en compte un vent arrière de 100 points de base par rapport à des remises plus faibles. Nous intégrons également c40bps bénéficier de la dépréciation du JPY. La montée en puissance des opérations de la phase 3 de l’usine du Gujarat est un obstacle supplémentaire à la marge. Dans l’ensemble, le volume de gros au premier trimestre de l’exercice 22 était de 354 000 unités, en baisse de 28 % en glissement trimestriel.

Nous prévoyons désormais un volume de 1,83 million d’unités pour l’EX22 et une marge d’Ebitda de 10%, conduisant à une baisse de 7% des bénéfices en FY22e. MSIL a su maintenir sa part de marché malgré le vieillissement de son portefeuille.

Les lancements semblent essentiels : nous avons déjà évoqué le fait que les lancements restent le principal déclencheur de MSIL à moyen terme. Alors que nos perspectives pour les six prochains mois concernant l’activité de lancement semblent modestes, nous nous attendons à une forte action sur les produits au cours de l’EX22. Les lancements sont également le moteur de marge le plus critique pour tout OEM. La dernière hausse des marges (EF15/16) pour MSIL a également coïncidé avec un solide pipeline de lancements.

Conservez l’achat avec un TP de 8 400 roupies : le maintien de la demande après la période des fêtes sera probablement la clé pour le stock. À cet égard, l’impact plus élevé que prévu du COVID-19, les augmentations des prix du carburant ou les prix des matières premières restent les principaux risques.

