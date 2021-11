Notation Maruti Suzuki : vente : les résultats du T2FY22 étaient inférieurs aux attentes

Les participants ont essayé le véhicule utilitaire sport (SUV) compact Vitara Brezza de Maruti Suzuki India Ltd. exposé à l’Auto Expo 2016 à Noida, Uttar Pradesh, Inde, le jeudi 4 février 2016. Le salon de l’automobile a ouvert ses portes au public aujourd’hui et jusqu’au 9 février. Photographe : Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

MSIL a annoncé un Ebitda T2FY22 de Rs 8,55 milliards (+4% qoq), 20% inférieur à nos attentes en raison d’autres dépenses plus élevées que prévu. La pénurie de puces freine actuellement la reprise de l’industrie photovoltaïque nationale ; cependant, nous nous attendons à une forte reprise des volumes à partir de l’exercice 2023e. MSIL a perdu des parts de marché en raison de la concurrence croissante dans le segment des SUV. Avec une nouvelle augmentation de l’intensité concurrentielle, regagner la part de marché perdue sera un défi pour MSIL. Conserver la cote de vente. T2FY22 Ebitda 20% inférieur aux estimations en raison d’autres dépenses plus élevées que prévu

L’Ebitda rapporté par MSIL de 8,55 milliards de roupies (-56 % en glissement annuel, +4 % en glissement trimestriel) était inférieur de 20 % à nos estimations. Le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % en glissement annuel, en raison (i) d’une augmentation de 13 % en glissement annuel des ASP et (ii) d’une baisse de 4 % en glissement annuel des volumes. L’augmentation des ASP a été menée par (i) des hausses de prix enregistrées au cours des derniers trimestres et (ii) un mix plus élevé de segments d’exportation ainsi qu’un mix plus élevé d’Ertiga et de Brezza.

La marge brute par véhicule s’est améliorée de 3% en glissement trimestriel malgré la hausse des coûts des intrants (acier et métaux précieux) entraînée par (i) les hausses de prix prises au cours du trimestre et (ii) la réduction des coûts des matériaux. Les frais de personnel ont diminué de 10 % en glissement trimestriel, le dernier trimestre ayant eu des coûts liés à la vaccination et à l’hospitalisation en raison de Covid-19.

Les autres dépenses étaient supérieures de 17 % à nos estimations (+21 % en glissement trimestriel) en raison des dépenses de marketing et de publicité plus élevées ainsi que des frais de transport plus élevés. En conséquence, la marge d’Ebitda s’est établie à 4,2%, 130 bps en dessous de notre estimation de 5,5%. La société a déclaré un PAT de `4,8 milliards (-65% en glissement annuel, +8% en glissement trimestriel), 39% en deçà de nos estimations en raison d’un manque au niveau de l’Ebitda et d’une baisse des autres revenus.

La perte de parts de marché due au manque de lancements de produits dans le segment des SUV reste un sujet de préoccupation. MSIL a perdu des parts de marché sur le segment des SUV compacts en raison (i) d’une augmentation de l’intensité concurrentielle et (ii) du manque de lancements de produits au cours des deux dernières années. MSIL lancera agressivement des produits à partir du prochain trimestre ; Cependant, avec des lancements de produits agressifs de la part de concurrents également, nous pensons qu’il sera difficile pour MSIL de regagner complètement sa part de marché perdue.

Réduire les estimations de BPA pour l’exercice 2023-24e de 4 à 6 % ; maintenir la notation SELL Nous avons réduit nos estimations de BPA pour l’exercice 2023-24e de 4 à 6 % sur des hypothèses de marge Ebitda inférieures de 40 à 50 points de base. Nous avons réduit nos estimations de BPA pour l’exercice 2022e de 26 % sur des hypothèses de volume et de marge plus faibles. Nous nous attendons à ce que la société enregistre des ventes de 420 000 unités au T3FY22 et de 495 000 unités au T4FY22.

Nous prévoyons que les volumes de l’exercice 2023e augmenteront de 19 % sur une base annuelle ; cependant, la reprise des marges sera inférieure aux attentes car la gamme de produits restera faible. Nous maintenons la cote de vente et révisons notre FV à 6 150 (contre 5 850 auparavant). Nous évaluons les bénéfices de base à 25X le BPA de décembre 2023e (contre 25X le BPA de septembre 2023e plus tôt).

