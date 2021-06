Notation Natco Pharma : attente : résultat inférieur à la moyenne au dernier trimestre

Avant cela, le lancement d’everolimus aux États-Unis, le lancement potentiel de gCoragen dans l’espace agrochimique et les lancements de Covid comme le molnupiravir sont probables.

Natco Pharma (Natco) a raté son chiffre d’affaires/Ebitda 24%/38% au T4FY21, car la faible saison de la grippe et la pression soutenue sur le chiffre d’affaires de l’oncologie domestique et le désendettement opérationnel ont entraîné une marge Ebitda de 23%. La société entre dans une période de forte croissance compte tenu : (i) de la reprise à court terme des molécules Covid et du lancement d’everolimus aux États-Unis ; (ii) éventuellement deux lancements d’agrochem au T2FY22 ; et (iii) le lancement de gRevlimid en mars 2022 et éventuellement de gNexavar au T4FY22.

Cependant, les incertitudes concernant l’oncologie nationale, la concurrence croissante dans le portefeuille actuel et la marge de manœuvre limitée pour d’autres mises à niveau de gRevlimid nous limitent à Hold. Nous révisons le prix cible à Rs 1 045 (à partir de Rs 905) alors que nous passons en septembre 2022E, ajoutons gKyprolis et augmentons la part des bénéfices de gImbruvica.

T4FY21 à retenir : le chiffre d’affaires de Rs 3,3 milliards a chuté de 27 % en glissement annuel et de 7 % en glissement trimestriel, tandis que l’Ebitda à Rs 762 millions a chuté de 40 % en glissement annuel et de 8 % en glissement trimestriel. Des ventes de gTamiflu inexistantes, une pression supplémentaire sur l’oncologie nationale et la concurrence pour le gDoxil ont été les raisons d’une performance inférieure à la moyenne. L’impact du désendettement opérationnel a été constaté, la marge s’élevant à environ 23 %, le plus bas en 18 trimestres.

Baisse des affaires de base ; de nouveaux lancements pour stimuler la croissance : Natco entrera dans une phase de forte croissance à partir du S2FY22 grâce à gRevlimid. Avant cela, le lancement d’everolimus aux États-Unis, le lancement potentiel de gCoragen dans l’espace agrochimique et les lancements de Covid comme le molnupiravir sont probables.

Bien que cela ajoute de la visibilité aux bénéfices, plusieurs sont des opportunités limitées avec la meilleure dynamique commerciale entre FY23 et FY25 avant de s’essouffler fortement. L’activité de base actuelle de Natco, comprenant l’oncologie nationale, a souffert de Covid et doit se redresser pour soutenir les valorisations actuelles, comme nous le voyons.

Perspectives : Opportunités valorisées– Nous évaluons Natco à l’aide de SOTP, ce qui donne 22 fois plus à l’activité de base qui rapporte 540 Rs. Nous évaluons gNexavar, gRevlimid et d’autres opportunités P-4 en utilisant la VAN qui donnent une juste valeur de 505 Rs. Nous maintenons « HOLD/SN » avec un TP révisé de 1 045 Rs (905 Rs plus tôt).

