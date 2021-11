Notation ONGC – Acheter : le retard dans la montée en puissance de la production O&G est la seule préoccupation

Ainsi, il y a de bonnes nouvelles à tous points de vue, à l’exception du retard de la montée en puissance de la production de pétrole et de gaz. Réitérer Acheter.

Le BPA consolidé et autonome d’ONGC au T2FY22 a augmenté de 64 à 134% en glissement annuel grâce au bond de la réalisation du pétrole et des produits. La société est passée à un taux d’imposition inférieur de 25 %, a réduit ses estimations de production de pétrole et de gaz, et sa participation au premier semestre et son amortissement et amortissement étaient inférieurs et les autres revenus supérieurs aux estimations. En tenant compte de ces changements, des surprises au premier semestre et de la mise à niveau des estimations de BPA des filiales HPCL, MRPL et OVL entraînent une mise à niveau du BPA FY22e-FY23e de 24 à 8 % et du TP à 230 Rs (49 % de hausse). Des prix plus élevés du pétrole, du gaz et du GPL sur la base des derniers contrats à terme signifieraient une hausse de 16 à 35 % par rapport au BPA FY22-FY23e et de 7 % à la FV à 247 Rs. La récente augmentation du GRM pourrait signifier une hausse du BPA HPCL et MRPL si la reprise se maintient. Ainsi, il y a de bonnes nouvelles à tous points de vue, à l’exception du retard de la montée en puissance de la production de pétrole et de gaz. Réitérer Acheter.

BPA T2 en hausse de 2,3 fois en glissement annuel suite à la hausse des prix du pétrole et des produits : le BPA récurrent autonome du deuxième trimestre de l’exercice 22 a augmenté de 2,3 fois en glissement annuel, en raison d’une augmentation de la réalisation sur le pétrole de 67 % en glissement annuel, des produits de 29 à 77 % en glissement annuel, des autres revenus de 41 % en glissement annuel et de la baisse d’impôt en raison du passage à un taux d’imposition inférieur ; le bénéfice déclaré (y compris la reprise d’impôt différé de Rs 85,4 milliards et le remboursement d’impôt de la période précédente de Rs 4,5 milliards) est en hausse de 6,7 fois en glissement annuel à Rs 183,5 milliards. Les volumes de ventes de pétrole et de gaz au deuxième trimestre ont baissé de 1 à 7 % en glissement annuel. Le BPA récurrent consolidé est en hausse de 64 % en glissement annuel ; Le bénéfice consolidé déclaré ainsi que le bénéfice récurrent étaient inférieurs à ceux du secteur autonome étant donné la perte de MRPL et le dividende de HPCL et OVL dépassant la part d’ONGC dans leur bénéfice au deuxième trimestre.

BPA FY22E-FY23E en hausse de 24 à 8 % : nous avons amélioré le BPA FY22e-FY23e de 24 à 8 % ; il s’agit d’un impact net de : (i) baisse du taux d’imposition à 25 % ; (ii) la réduction des volumes de ventes de pétrole et de gaz de l’exercice 23E de 4 %, le démarrage de la production de pétrole et la montée en puissance de la production de gaz de KG-DWN-98/2 ayant été retardés ; (iii) revaloriser les autres revenus consolidés de l’exercice 22e à l’exercice 23e de 19 à 11 % ; (iv) réduire le DD&A des exercices FY22e-FY23e de 6 à 3 % ; (v) les frais d’intérêt pour l’exercice 22E sont augmentés de 14 % et pour l’exercice 23e réduits de 11 % ; (vi) l’amélioration du bénéfice FY22e-FY23e de HPCL de 41 à 14 % ; (vii) une augmentation de 42 à 38 % des bénéfices d’OVL pour l’exercice FY22E-FY23E ; et (viii) réduction de la perte FY22E de MRPL de 3 milliards de Rs, mais augmentation de la perte FY23e de 4 milliards de Rs. Le cours de l’action décote le LT Brent de 52 $/bbl et est attrayant à un P/BV FY22e-FY23e de 0,8-0,7x et un rendement du dividende de 6,0-8,1%.

16-35% à la hausse par rapport au BPA FY22e-FY23e : Sur la base des derniers contrats à terme : (i) FY22e-FY23e Brent à 77-76,7 $/b est supérieur de 10 à 18 % à notre estimation ; (ii) le prix du gaz APM pour l’exercice 23E à 8,4 $/mmbtu est supérieur de 29 % à notre estimation ; (iii) le prix du gaz en eau profonde pour l’exercice 23e à 12,6 $/mmbtu sur la base du GNL au comptant est supérieur de 26 % à notre estimation ; et (iv) le GPL FY22e-FY23e à 716-636 $/t est supérieur de 10 à 4 % à notre estimation. À la hausse pour les FY22e-FY23e EPS, ces prix sont de 16 à 35 %. L’avantage de HPCL et de l’EPS FY22e-FY23e de MRPL est probable si la force du GRM de Singapour se maintient. La sévérité de l’hiver en Europe et en Asie est susceptible de déterminer le prix du gaz, du pétrole, du GNL au comptant et du GRM dans le reste des FY22e et FY23e.

