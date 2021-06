Notation ONGC : vendre : chiffres d’exploitation en ligne avec les estimations

Augmenter le BPA pour l’exercice 2022-23E en tenant compte de la hausse des prix du pétrole et du gaz

La performance opérationnelle d’ONGC a été globalement conforme à nos attentes dans un contexte de baisse soutenue des volumes de ses propres champs. Nous nous attendons à ce que la trajectoire des bénéfices s’améliore de manière significative au cours de l’exercice 2022-23 grâce aux prix élevés du pétrole et à la forte augmentation attendue des prix du gaz. Cependant, nous maintenons notre note de vente sur le titre notant (i) un profil de production modéré malgré des investissements importants, (ii) une structure de coûts généralement en hausse et (iii) des ratios de rendement qui se détériorent dans un contexte d’allocation de capital inefficace. Une nouvelle hausse des prix du pétrole et du gaz est un risque majeur pour notre position négative sur les PSU en amont.

Performances opérationnelles en ligne

Le chiffre d’affaires d’ONGC était légèrement supérieur à notre estimation à Rs 211,9 milliards car les volumes de ventes de pétrole légèrement inférieurs et la réalisation ont été compensés par des réalisations VAP plus élevées. L’Ebitda était de 2,6% supérieur à notre estimation à Rs 101,2 milliards, bénéficiant de charges d’exploitation plus faibles. Le bénéfice net ajusté autonome était bien supérieur à notre estimation à Rs 47,6 milliards (BPA de Rs 3,8) stimulé par une forte augmentation des autres revenus, un DD&A inférieur et un taux d’imposition inférieur à 24,6%. Le résultat net consolidé était plus élevé à Rs 94 milliards (BPA de Rs 7,5). Au cours de l’exercice 2021, le bénéfice net ajusté autonome a diminué de 38 % en glissement annuel à Rs 103 milliards (BPA de Rs 8,2), reflétant une forte baisse des réalisations pétrolières et gazières et des volumes de production plus faibles. Le bénéfice net consolidé était plus élevé à Rs 207 milliards (BPA de Rs 16,5).

La faiblesse de la trajectoire des volumes se poursuit au T4FY21

Au T4FY21, les volumes de ventes de pétrole brut ont diminué de 4 % en glissement annuel à 5,22 millions de tonnes, reflétant une réduction de 5 % de la production des champs propres. Les volumes de vente de gaz ont baissé de 6 % en glissement annuel à 4,39 Gm3, reflétant une baisse de 9 % de la production des champs propres, compensée par une augmentation de 21 % de la production de la JV. Les volumes de ventes de VAP ont baissé de 16 % en glissement annuel et de 7 % en glissement trimestriel à 0,73 million de tonnes. La production d’OVL est restée faible avec une baisse de 13% pour le pétrole brut à 2,03 millions de tonnes et de 12% pour le gaz à 1,12 Gm3.

Augmenter le BPA pour l’exercice 2022-23E en tenant compte de la hausse des prix du pétrole et du gaz

Nous augmentons le BPA consolidé pour l’exercice 2022-23e à Rs 21,5 et Rs 19,7 respectivement de Rs 14,7 et Rs 15,3 en tenant compte (i) du prix du pétrole plus élevé de 65 $/b et de 60 $/b et du prix du gaz de 2,7 $/mn BTU et 4 $/mn BTU et (ii) d’autres modifications mineures. Nous révisons notre FV à Rs 110 (Rs 90 plus tôt), sur la base d’un BPA autonome 6X plus la valeur des investissements. Nous recommandons d’éviter les PSU en amont étant donné (i) des antécédents de production sans intérêt malgré une augmentation soutenue des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation et (ii) une génération de FCF limitée et un profil de rendement qui se détériore.

