Notation PNB Housing Finance – Acheter : une levée de fonds pour apporter des déclencheurs dans son sillage

L’approbation du conseil d’administration de PNB Housing Finance (PNBHF) pour l’émission préférentielle, pour augmenter Rs 40 milliards @ Rs 390 par action, réduit l’excédent sur l’injection de capitaux et/ou la vente de participations tant attendues. Cela s’accompagne également de quelques déclencheurs positifs notables : (i) Carlyle augmente sa participation à 50 % et la participation de PNB à 20 % (ne devrait pas descendre en dessous), mettant fin à l’excédent de toute nouvelle vente de participation dans l’intérim ; (ii) la nomination d’Aditya Puri au conseil d’administration donnera une crédibilité considérable à la transition commerciale et aux intentions stratégiques de la société ; (iii) le coussin de capital (CAR > 28 %) est renforcé pour faire face de manière adéquate au stress potentiel dû à la perturbation de Covid, et améliorer progressivement la visibilité sur le relèvement de la notation.

Stratégiquement, la transformation de l’entreprise est en cours avec un nouveau programme visant à cibler les logements de grande distribution, à développer le portefeuille Unnati à haut rendement et à accroître l’efficacité grâce à la gestion des coûts. Cependant, dans la phase de transition intermédiaire, la croissance et le RoE seront modestes. Compte tenu d’une dilution des fonds propres supérieure à 60 % et trop inférieure à la valeur comptable, elle serait dilutive à hauteur de 10 % par rapport à la valeur comptable et de 25 à 30 % par rapport au BPA et modérerait davantage les RoE à 10 % (au lieu de 12 %).

Le renforcement du conseil d’administration, de la direction, de la gouvernance et de la gestion des risques, associé à une prime de rareté, peut entraîner une revalorisation à 1,2x le livre FY23E. Mise à niveau vers Buy avec un prix cible révisé de Rs 678 (auparavant : Rs 385). Principaux risques : (i) La transition commerciale prend plus de temps que prévu ; et (ii) la stabilisation du portefeuille de la société et la résolution des tensions seraient des éléments clés contrôlables.

