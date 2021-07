Notation Sadbhav Engineering – NR : Les afflux d’ordres, l’exécution sont des préoccupations majeures

in

La monétisation des actifs et le désendettement sont nécessaires de toute urgence pour que les opérations se rétablissent. Nous interrompons la couverture ; notre dernière recommandation était « ACHETER ».

Sadbhav Engineering (SEL) a enregistré une baisse de 23% en glissement trimestriel (en hausse de 4% en glissement annuel) dans le chiffre d’affaires du T4FY21 ; cependant, des éléments exceptionnels et des reprises d’impôt ont stimulé la rentabilité avec un PAT en hausse de 341 % en glissement trimestriel. La perception des péages a baissé de 8% en glissement trimestriel. Le carnet de commandes a baissé en glissement trimestriel à ~ Rs 93 milliards ; La chute des revenus (en baisse de 28 % en glissement annuel) signifie que le book-to-bill reste optiquement élevé à 5,7x. Le cycle du fonds de roulement s’est détérioré à 527 jours (489 à la fin du T3FY21).

Les afflux d’ordres faibles, la lenteur de l’exécution et le cycle de fonds de roulement étiré sont des préoccupations majeures qui ralentissent l’activité, à notre avis. La monétisation des actifs et le désendettement sont nécessaires de toute urgence pour que les opérations se rétablissent. Nous interrompons la couverture ; notre dernière recommandation était « ACHETER ».

L’exécution décline qoq ; baisse du carnet de commandes : les reprises de provisions ne sont plus nécessaires et les bénéfices exceptionnels ont augmenté la marge d’Ebitda de 370 pb en glissement annuel et de 280 pb en glissement trimestriel à 16,1 %. La société n’a remporté aucune commande au quatrième trimestre. Elle soumissionne sur des projets EPC routiers pour étoffer son carnet de commandes.

Focus sur la monétisation des actifs : la société a achevé l’injection de fonds propres de 10,7 milliards de roupies dans son portefeuille HAM. Il cherche à monétiser le projet Ahmedabad Ring Road (ARRIL), le projet Maharashtra Border Check Post (MBCPNL) et les trois projets HAM qui ont atteint le PCOD. Nous pensons qu’il est primordial pour l’entreprise de désendetter son bilan et d’améliorer l’exécution.

Perspectives : interruption de la couverture – La prise de commandes supplémentaires, la reprise de l’exécution, l’amélioration du cycle du fonds de roulement, la réduction de la dette et la monétisation des actifs en temps opportun seront les principaux déclencheurs, à notre avis.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.