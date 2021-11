Notation Siemens : Buy-A performance stable sur le trimestre par la firme

Avec une participation plus large du secteur privé et l’amélioration des perspectives de nouvelles commandes, la trajectoire des bénéfices de SIEM devrait s’améliorer en ligne avec ses pairs tels qu’ABB. Conservez « Acheter ».

Siemens (SIEM) a affiché un ensemble stable de P&L avec une exécution et des prises de commandes pour le quatrième trimestre largement aux niveaux d’avant Covid. Les revenus sont conformes, mais l’Ebitda a manqué le consensus avec un impact négatif sur le coût des intrants et les frais généraux.

Pour l’EX21, SIEM a enregistré un retour en force avec un chiffre d’affaires/Ebitda largement aux niveaux de l’EX19 ; cependant, les prises de commandes ont augmenté à un chiffre élevé. SIEM a traduit un OCF de loin supérieur à PAT à 125% (contre 90% en FY20) pour l’année. Les commentaires de la direction sur les investissements privés et infra restent optimistes pour les prochains trimestres. Avec une participation plus large du secteur privé et l’amélioration des perspectives de nouvelles commandes, la trajectoire des bénéfices de SIEM devrait s’améliorer en ligne avec ses pairs tels qu’ABB. Conservez « Acheter ».

Sortie FY21 sur un P&L stable et de meilleures commandes ; visibilité de la croissance plus élevée

Alors que le quatrième trimestre pour SIEM est largement conforme à la prise de commandes et à l’exécution, il a eu un certain impact sur l’augmentation des coûts due à l’augmentation du RM et des frais généraux. Pour l’exercice 21, cependant, les revenus dans tous les segments, à l’exception de la mobilité, ont augmenté de manière significative (en glissement annuel), les cycles courts (industries numériques) faisant mieux par rapport aux niveaux de l’exercice 19 en termes de revenus/Ebit. La forte reprise au troisième trimestre a entraîné une reprise saine des nouvelles commandes pour l’année, reflétant une reprise des commandes du secteur infra/privé, également visible chez L&T, Thermax, ABB, etc. Malgré une pression importante sur les coûts, SIEM a réussi pour relancer les marges dans les secteurs de l’énergie, du numérique et de l’infrastructure intelligente (par rapport à FY20), tandis que les marges numériques ont augmenté pour atteindre de nouveaux sommets.

La voie à suivre pour le SIEM

L’équipe de direction de SIEM est passée maître dans l’art de gérer la volatilité de l’OPM tout en gardant la qualité du bilan au premier plan, deux éléments qui se reflètent dans ses résultats annuels. Les commentaires sur les nouvelles commandes sont en phase avec ceux de pairs comme ABB, Thermax sur le secteur privé et L&T, etc. sur les perspectives infra. Alors que SIEM bénéficie d’un meilleur cycle d’investissements à l’avenir, ce qui reste essentiel, c’est la façon dont il joue et gère la dynamique concurrentielle à travers les segments. En outre, la mise à l’échelle de C&S, où elle a investi une grande partie de ses liquidités au-delà du marché intérieur, reste essentielle. Nous nous attendons à ce que le rythme global des nouvelles commandes et des revenus reste soutenu avec une meilleure croissance de l’Ebitda.

Perspectives : Une bonne visibilité de la croissance

L’opportunité de marché adressable de SIEM s’est développée grâce à l’amélioration des dépenses d’investissement privées et à une plus grande empreinte de fabrication. Contrairement à ses pairs, SIEM est un jeu à la fois sur l’infra public et sur la relance des investissements privés avec des avantages supplémentaires provenant de nouveaux segments. Conservez « BUY/SO » avec un TP de Rs 2 660 (auparavant Rs 2 360) lors d’un renversement jusqu’au Mar-23E.

