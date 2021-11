Notation Sun Pharma – Ajouter : la performance au deuxième trimestre a été solide

Nous prévoyons que la montée en puissance du segment des spécialités se poursuivra au cours de l’exercice 2022-23e, entraînant une forte croissance des bénéfices. Nous augmentons nos estimations de bénéfices de 6 % chacune au cours de l’exercice 2022-24e. Ajouter avec FV révisé de Rs 915.

Le chiffre d’affaires, l’Ebitda et le bénéfice de SUNP au T2FY22 étaient supérieurs de 2 %, 12 % et 22 % à nos estimations, grâce à de solides performances en Inde et à la poursuite de l’expansion des spécialités. L’activité domestique a enregistré une forte croissance de 26% en glissement annuel (15% TCAC sur deux ans hors avantages Covid). La montée en puissance des spécialités reste sur la bonne voie avec une traction continue à Ilumya/Cequa. Nous prévoyons que la montée en puissance du segment des spécialités se poursuivra au cours de l’exercice 2022-23e, entraînant une forte croissance des bénéfices. Nous augmentons nos estimations de bénéfices de 6 % chacune au cours de l’exercice 2022-24e. Ajouter avec FV révisé de Rs 915.

Domestique continue de briller; la spécialité grandit de façon séquentielle

Les formulations nationales ont augmenté de 26 % en glissement annuel ; Les ventes aux États-Unis à 361 millions de dollars (- 19 millions de dollars en glissement trimestriel) étaient inférieures de 7 % à nos estimations, principalement en raison de la faiblesse des chiffres du taro. Les marchés émergents et le reste du monde ont également enregistré une croissance saine sur une base faible, bien supérieure à nos estimations. Les ventes d’API ont baissé de 15 % en glissement annuel et en glissement trimestriel. Les marges brutes se sont améliorées de 110 points de base en glissement trimestriel à 73,8%, reflétant un meilleur mix de produits dans les marchés domestiques/EM. Les frais de personnel (+6% en glissement annuel) sont restés sous contrôle comme prévu. Une forte baisse de la R&D et une baisse des autres dépenses reflètent la normalisation des coûts promotionnels aux États-Unis (+16% en glissement annuel), et ont conduit à un Ebitda supérieur à nos estimations de 12%. La marge d’Ebitda à 28,1% était de 390 points de base en avance sur notre estimation. La baisse des coûts de R&D est due au débordement de certaines études cliniques sur les trimestres suivants. La hausse des autres revenus et la baisse du taux d’imposition ont encore stimulé le bénéfice qui a dépassé nos estimations de 22%.

Montée en puissance des spécialités en bonne voie

Sun a continué d’exécuter sa montée en puissance de spécialités qui a augmenté de 9 millions de dollars en glissement trimestriel malgré l’impact de la généralisation d’Absorica. Cela indique une montée en puissance constante d’Ilumya qui, selon nous, annualise désormais des ventes de 200 millions de dollars. La forte croissance d’Ilumya malgré l’optimisation des dépenses de DTC est de bon augure pour le profil de rentabilité. Nous prévoyons maintenant que les ventes d’Ilumya atteindront 275 millions de dollars/300 millions de dollars au cours de l’exercice 2023/24, les ventes d’Ilumya hors États-Unis (Europe) connaissant également une forte traction. Sun a récemment lancé Ilumya au Canada. Entre autres produits, Cequa se développe progressivement sur un marché en croissance, tandis que le récent lancement de Winlevi aux États-Unis renforcera les offres en dermatologie.

Après l’expansion des effectifs sur le terrain et une concentration renouvelée, nous nous attendons à ce que le segment domestique reste sur une base solide et affiche une croissance saine au cours des années à venir. Les avantages liés à la mise à l’échelle des spécialités et au levier d’exploitation contribueront à générer une forte croissance des bénéfices au cours de l’exercice 2023-24e. Sun a remboursé une dette de 209 millions de dollars au S1FY22 et dispose d’une trésorerie nette d’environ 200 millions de dollars (base ex-Taro).

AJOUTER avec une juste valeur révisée de Rs 915

Les risques pour la montée en puissance des activités spécialisées diminuant, nous évaluons l’action à 25X et révisons la juste valeur à Rs 915. La poursuite de l’exécution dans la spécialité offre un potentiel de réévaluation supplémentaire. AJOUTER.

