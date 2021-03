Notation United Spirits: Attendez, Edelweiss dit que le pire est passé pour l’entreprise

Nous attendons avec impatience tout changement stratégique de Hina Nagarajan, qui prendra la relève en tant que PDG à partir du 1er juillet 2021.

Nous avons récemment rencontré Anand Kripalu, directeur général – United Spirits (USL), pour avoir un aperçu du plan de croissance de l’entreprise, du cadre réglementaire et de la stratégie de lutte contre la concurrence, entre autres. Points forts:

(i) Les modifications réglementaires proposées à Delhi pourraient bénéficier à l’entreprise; (ii) la livraison à domicile sera un avantage et une croissance de la catégorie de carburant; (iii) l’objectif est une croissance à deux chiffres des volumes dans le segment Prestige et Supérieur (P&A).

Dans l’ensemble, si la livraison d’alcool à domicile est structurellement positive et que le pire est derrière pour la consommation hors domicile, l’intensification de la concurrence de Pernod et la hausse des taxes restent les principales préoccupations. Retenir Hold avec un TP de Rs 600.

Six questions clés sur lesquelles nous nous penchons: (i) Au cours des derniers trimestres, les spiritueux ont connu une croissance plus rapide que la bière. Maintenant, avec la fin progressive de la vie confinée, cela pourrait-il inverser ?; (ii) la livraison d’alcool à domicile peut-elle devenir importante à long terme ?; (iii) les réglementations gouvernementales évoluent-elles pour le mieux ?; (iv) comment voyez-vous les dépenses d’A & P? (v) quelle est la part de marché dans le segment P&A ?; (vi) quel est le point de vue sur l’évolution des habitudes de consommation à domicile des consommateurs?

Volume à récupérer; rénover les grandes marques clés pour générer des volumes: la socialisation, au cœur de la catégorie de l’entreprise, reste quelque peu modérée. Malgré cela, le canal on-trade se redresse progressivement. Au cours de la période où le marché du commerce a connu des difficultés, le marché du commerce a été résilient. En termes d’environnement réglementaire, au Bengale occidental, les taxes ont été augmentées; c’est un marché très sensible aux prix. La solution est donc d’attendre les données et de raisonner avec le gouvernement que l’augmentation des impôts est une proposition perdante. La société est satisfaite de la réponse initiale au lancement de lots rénovés de whisky McDowell’s n ° 1 et de whisky Royal Challenge.

Perspectives et valorisation: le pire derrière

USL reste un nom intéressant dans l'industrie indienne des alcools en raison de sa solide part de marché et bénéficie du contrôle de gestion de Diageo. Ce dernier a pris des mesures pour redresser l'entreprise – changements au niveau de la gestion et de la distribution, refonte de la stratégie de promotion des marques, amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, concentration sur un portefeuille allégé, engagement avec le gouvernement et amélioration de la culture de travail. La stratégie de Diageo de se concentrer sur le haut de gamme porte également ses fruits. Nous conservons 'HOLD / SN'. L'action se négocie à 38,2x BPA FY22e.