Notation UPL – Achat: une croissance supérieure du chiffre d’affaires a stimulé la rentabilité

Attribuer un PE 15x (en ligne avec la moyenne sur 5 ans) donne un TP de Rs 850 (contre 655 Rs); réitérer Acheter.

La croissance des ventes / EBITDA de UPL au T4FY21 de 15% / 31% en glissement annuel est en avance sur les estimations et a conduit à une hausse de 70% en glissement annuel de PAT malgré plusieurs événements ponctuels. Pour l’exercice 21, la société a enregistré une croissance en volume de 11% et réduit sa dette nette à 19 milliards de roupies contre 22 milliards de roupies, atteignant globalement ses objectifs.

La direction a partagé sa vision de maintenir une croissance de 7 à 10% d’ici l’EX26 tout en augmentant la marge d’Ebitda à 25% (contre 22%). Nous croyons que le cycle favorable des produits agricoles est un moteur de croissance clé à court terme. Avec une dette nette / Ebitda <2x, le surplomb d'un bilan endetté est passé; par conséquent, nous revenons à une valorisation P / E d'EV / Ebitda. L'attribution d'un PE 15x (en ligne avec la moyenne sur 5 ans) donne un TP de Rs 850 (contre 655 Rs); réitérer Acheter.

Une croissance supérieure du chiffre d’affaires stimule la rentabilité: UPL a enregistré une croissance de 15% des revenus en glissement annuel à 128 milliards de roupies, tirée par une solide croissance des volumes de 18% en glissement annuel et une croissance des prix de 1%, tandis que l’impact des devises était de -4%. Une hausse de 40% en glissement annuel en Latam (40%) et en Inde (23%) a stimulé les ventes globales. L’Europe (17%), ROW (11%) a également soutenu la croissance; L’Amérique du Nord a connu une croissance stable. L’expansion de la marge d’Ebitda de 270 points de base en glissement annuel à 22,2%, menée par une augmentation de 200 points de base de la marge brute, a porté l’Ebitda de 31% en glissement annuel à 28,4 milliards de roupies. Le T4FY21 a également fait état d’un gain extraordinaire de Rs 800 millions lié aux coûts de restructuration et à d’autres gains. Le PAT rapporté a bondi de 72% en glissement annuel à 10,6 milliards de roupies.

Perspectives: Bilan renforcé – La réduction réussie de la dette (dette nette / Ebitda <2x d'ici FY22) et la forte visibilité de la croissance éliminent les risques liés au bilan «endetté» de l'UPL. Nous passons à une évaluation P / E avec un Rs 850 TP (15x Sep-23E EPS) à partir d'un TP basé sur EV / Ebitda de Rs 655 (8,5x FY22). EV / Ebitda implicite fonctionne à 9x au TP basé sur PE; «ACHETER / SO».

