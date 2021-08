in

Le prêt de durabilité cumulatif d’UPL s’élevait à 750 millions de dollars au 21 juin.

Le rapport annuel FY21 d’UPL approfondit ses stratégies clés pour conduire la prochaine phase de croissance. UPL envisage de faire passer les solutions différenciées génératrices de marge de 29 % des ventes actuellement à 50 % d’ici l’exercice 26. Le taux d’innovation pourrait atteindre 30 % sur 3 à 5 ans (21 % maintenant), améliorant ainsi la gamme de produits. L’accent ESG se poursuit, avec des objectifs de durabilité solides d’ici 2025. Synergies en bonne voie. UPL s’attend à un D/Ebitda net à <2x d'ici le 22 mars (JEFe à 1,7x). Acheter. PT '965 (PE cible à 14x).

Approche ciblée : UPL a l’intention de se concentrer sur trois stratégies clés : (i) Augmenter la part des solutions différenciées génératrices de marge de 29 % des ventes à 50 % d’ici l’exercice 26. (ii) Augmenter le taux d’innovation à 30 % sur 3 à 5 ans, contre 21 % au cours de l’exercice 21, améliorant ainsi la gamme de produits. (iii) Avec 15 molécules en développement, UPL envisage de réaliser des revenus ajustés au risque de 2,5 milliards de dollars dans les 5 prochaines années en tirant parti de la collaboration pour accéder à de nouvelles technologies (par exemple, Open-Ag, R&D). Pour l’EX21-24e, nous estimons le CAGR des ventes/PAT à +9%/ +23%, avec une marge opérationnelle à 23,5% d’ici l’EX24e (+140 bps), grâce à l’amélioration du mix et des synergies Arysta.

ESG : UPL renforce sa concentration sur l’ESG, avec 29 % de ses ventes provenant désormais de solutions différenciées et durables. En outre, la société a réussi à réduire sa consommation d’eau, ses émissions de carbone et l’élimination des déchets dans ses opérations de fabrication au cours des 5 dernières années ; 50 000 m3 d’eau de pluie sont récupérés et réutilisés chaque année. Le prêt de durabilité cumulatif d’UPL s’élevait à 750 millions de dollars au 21 juin.

La croissance de l’Inde dépasse : Répartition des ventes d’UPL pour l’exercice 21 : (i) Lat-Am Rs 149 milliards (+8% en glissement annuel). Croissance malgré la dévaluation du forex au Brésil. (ii) N-Amérique Rs 57 milliards (+1%) ; les contraintes d’approvisionnement ont impacté les ventes du T4. (iii) Europe Rs 64 milliards (+12%) ; croissance tirée par les ventes de nouveaux produits. (iv) RDM 70 milliards de roupies (+3 %) ; forte croissance en Asie, tandis qu’aplatie en Afrique. (v) Inde Rs 47 milliards (+22%). Les conditions météorologiques favorables et les nouveaux lancements ont soutenu la croissance. Même au T1FY22, les ventes en Inde ont progressé de +27%, tirées par des prix des matières premières favorables (+14% pour les céréales vivrières, 36-48% pour les cultures de rente, les légumineuses, etc.).

Réduction de la dette ; synergies en bonne voie : dette nette réduite à Rs 189 milliards en FY21 (Rs 201 milliards en FY20), avec une dette nette/Ebitda à 2,2x. UPL a remplacé un prêt d’acquisition de 500 millions de dollars par un prêt de durabilité au cours de l’exercice 21, avec un taux d’intérêt inférieur de 30 points de base et une échéance prolongée de 2 ans.

La direction s’attend à un D/Ebitda net à <2x d'ici le 22 mars. Après l'acquisition d'Arysta en février 20, UPL a réalisé des synergies de revenus d'une valeur de 203 millions de dollars au cours de l'exercice 21 - cumulé à 443 millions de dollars. Synergies de coûts à 126 millions de dollars en FY21, total à 235 millions de dollars.

Perspectives, Achat : Les perspectives de croissance d’UPL semblent solides, avec un désendettement, des solutions différenciées (génératrices de marge), des prix de récolte élevés et le lancement de nouvelles plateformes (NPP & nurture.farm). Conservez l’achat avec un PT de Rs 965. PE cible à 14x, globalement conforme à la moyenne historique sur 5 ans. Principaux risques : perturbations mondiales, pressions sur les prix et objectif de désendettement manquant.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.