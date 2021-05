Notation Vedanta – Réduire: un trimestre porteur pour l’entreprise

Nous augmentons notre estimation Ebitda de 28% / 15% pour FY2022 / 23e sur la hausse des prix des matières premières et FV à Rs 270 (à partir de Rs 180). RÉDUIRE.

L’EBITDA de VEDL au T4FY21 s’est fortement redressé (+ 99% en glissement annuel, + 17% en glissement annuel) grâce à la hausse des prix des matières premières et à la maîtrise des coûts. Le zinc et l’aluminium, qui représentent environ 70% des bénéfices consolidés, bénéficient tous deux de prix élevés et de coûts modérés. Un environnement de prix solide et un potentiel de dividende plus élevé réduisent les inquiétudes liées à la dette des promoteurs. Nous augmentons notre estimation Ebitda de 28% / 15% pour FY2022 / 23e sur la hausse des prix des matières premières et FV à Rs 270 (à partir de Rs 180). RÉDUIRE.

T4FY21 – Bénéfices solides grâce à la hausse des prix des matières premières et des volumes plus élevés

L’Ebitda consolidé T4FY21 de VEDL de Rs 90 milliards (+ 99% en glissement annuel, + 17% en glissement annuel) est conforme à nos estimations, grâce à une forte croissance séquentielle des volumes, une reprise des prix et des coûts modérés entre les divisions. La dette nette consolidée à Rs 244 milliards a augmenté de 14% en glissement annuel (-31% t / t). La dette autonome (consolidée hors HZL, Balco) a diminué de 4% en glissement annuel à Rs 374 milliards (-14% t / t).

Principales performances de la division au T4FY21: (i) La division aluminium a déclaré un Ebitda de 692 $ / tonne (contre 565 $ / tonne au T3FY21), grâce à la hausse des prix de l’aluminium, partiellement compensée par des coûts plus élevés; (ii) la division pétrole et gaz a vu ses volumes augmenter de 3% en glissement annuel tandis que l’Ebitda a augmenté de 23% en glissement annuel, sous l’effet de la hausse des prix du pétrole brut; et (iii) Zinc International a déclaré un Ebitda de 2 milliards de roupies suite à une perte de 610 millions de dollars au T4FY20, entraînée par la hausse des prix du zinc et la baisse des coûts. L’Ebitda de l’activité minerai de fer a augmenté à Rs 8 milliards (+127 en glissement annuel, + 39% t / t) sur des prix records du minerai de fer.

Les trois activités clés vont générer une croissance des bénéfices sur les exercices 2022-23E

VEDL a une exposition à sept produits de base, mais les bénéfices du zinc, de l’aluminium et du pétrole représentent environ 80% de son Ebitda attribuable. Nous prévoyons que l’Ebitda de ces trois entreprises augmentera de Rs 174 milliards en FY2021 à Rs 237 milliards en FY2023e (+ 36%) et que les activités restantes resteront stagnantes sur FY2021-23e. (i) La division aluminium bénéficiera de prix plus élevés dus à la croissance de la demande et aux restrictions d’approvisionnement chinoises. En outre, VEDL augmenterait sa capacité de fusion à 2,3 mtpa de 2 mtpa et la raffinerie d’alumine à 5 mpta de 2 mtpa au cours de l’exercice 2022-23e. (ii) Zinc – Prix stables et croissance de 28% des volumes de métaux sur les exercices 2021-23e, sous l’effet de la montée en puissance des volumes en Inde et en Zambie. (iii) Pétrole et gaz – Prix plus élevés avec reprise de la demande et croissance des volumes de 20% sur les exercices 2021-23e alors que les projets de croissance à Cairn commencent à porter leurs fruits.

Bien placé au milieu de la flambée des prix des matières premières, améliorez les bénéfices

Les promoteurs ont augmenté leur participation dans VEDL pour réduire la fuite de dividendes – (i) de 4,98% via une acquisition rampante en décembre 2020 et (ii) de 10,01% via une offre ouverte volontaire en janvier 2020, portant la participation globale à 65,18%. D’autres tentatives d’augmentation de la participation ne peuvent être exclues. Nous avons augmenté l’Ebitda de +28% / + 15% pour FY2022e / 23e principalement en raison de la hausse des prix des matières premières. Maintenir Réduire.

