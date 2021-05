Notation zéro pour les éléments essentiels de Covid-19 – The Financial Express

En effet, il y a eu de nombreux besoins et priorités pressants auxquels le gouvernement devait s’attaquer dans l’intervalle. Il est grand temps que le Conseil de la TPS se réunisse; il est impératif qu’il n’y ait plus de retard.

Par Rahul Renavikar

Cela fait plus de six mois que le Conseil de la TPS s’est réuni pour la dernière fois pour discuter de questions de politique fiscale. Jamais dans le passé, depuis sa création en 2017, il n’y a eu un écart aussi important entre deux réunions du Conseil de la TPS.

Après avoir surmonté avec succès l’imbroglio de la cessation des compensations, il n’y a eu aucune réunion à ce jour pour discuter des stratégies visant à modifier les politiques fiscales qui peuvent aider le pays à lutter contre la deuxième vague catastrophique de Covid -19. Il y a eu des histoires dévastatrices de pertes de vies humaines, et l’impact économique de la deuxième vague se verrait dans les mois à venir. De nombreux États ont demandé indépendamment au gouvernement central de convoquer la prochaine réunion du Conseil sur la TPS et, jusqu’à présent, aucune date n’a été annoncée.

En effet, il y a eu de nombreux besoins et priorités pressants auxquels le gouvernement devait s’attaquer dans l’intervalle. Il est grand temps que le Conseil de la TPS se réunisse; il est impératif qu’il n’y ait plus de retard.

Il y a eu une clameur croissante pour exempter les vaccins, médicaments, médicaments, appareils médicaux, etc. liés à Covid-19 de la charge de la TPS. À première vue, l’exonération de toute fourniture de biens / services de la perception de la TPS semble être favorable au consommateur puisqu’aucune TPS n’est payable sur ces fournitures. Cependant, en réalité, les consommateurs peuvent finir par supporter le fardeau d’un certain montant de TPS, grâce à l’effet en cascade de l’exonération de la TPS.

Le nœud de tout système de TVA / TPS est la capacité de l’acheteur (dans un scénario de fourniture d’entreprise à entreprise) de réclamer un crédit de la taxe payée sur les achats tout en s’acquittant de la taxe payable sur les fournitures effectuées. Toute rupture de cette chaîne entraînera une augmentation du coût des biens / services fournis. Par conséquent, en fin de compte, le consommateur final sera obligé de supporter le fardeau de la taxe appliquée à chaque étape de la valeur ajoutée, car il ne peut prétendre à aucun crédit de taxe sur les intrants car les biens / services sont consommés par lui / elle et ne sont pas utilisés pour la poursuite des affaires.

Il est donc prudent qu’au lieu d’exempter la fourniture de biens / services, en particulier ceux pour lesquels la TPS est applicable sur les intrants, les services d’intrants et les biens d’équipement qui sont utilisés pour la fourniture de ces biens / services, une TPS à un taux inférieur soit prélevée afin que le crédit de taxe sur les intrants est disponible tout au long de la chaîne de valeur et l’effet en cascade est complètement neutralisé, ouvrant finalement la voie à des prix réduits pour le consommateur final.

Une autre méthode consisterait à appliquer un taux zéro à ces fournitures lorsqu’il n’y a pas de taxe à payer du côté de la production et qu’il existe des crédits de taxe sur les intrants complets de la taxe payée sur les intrants, les services d’intrants et les biens d’équipement utilisés pour la fourniture de biens / services. Cela annule complètement l’effet de cascade.

En règle générale, les exportations de biens / services sont détaxées lorsqu’un exportateur obtient un remboursement des taxes en amont payées, sous réserve, bien entendu, du respect de diverses conditions.

Il n’y a pas de précédent en Inde où les approvisionnements nationaux (y compris les importations) ont été détaxés. Nous trouvons de nombreux exemples à travers le monde où les approvisionnements nationaux (y compris les importations) ont été réduits à zéro pour rendre les prix abordables pour les consommateurs finaux. L’Inde devrait s’inspirer de cette pratique mondiale établie et montrer sa capacité à tout mettre en œuvre pour apporter un soulagement en ces temps douloureux.

Il n’y a rien de plus précieux que de sauver une vie humaine, et le gouvernement ne devrait pas hésiter à prendre des décisions audacieuses et «jamais prises auparavant».

Le Conseil de la TPS doit se réunir rapidement et prendre la décision de détaxer les fournitures de biens et de services qui contribuent à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cela soulagera davantage les consommateurs, car le bénéfice du crédit de taxe sur les intrants doit être répercuté sur les consommateurs afin de se conformer aux mesures anti-profit. La collecte de la TPS, heureusement, a été robuste au cours des derniers mois et, en fait, le mois dernier, elle a atteint un niveau record (Rs 1,41 lakh crore).

Il faut créer de l’espace pour absorber ce fardeau supplémentaire dans l’intérêt des patients qui luttent pour leur vie dans diverses villes / villages / villages à travers le pays. Le gouvernement peut choisir d’avoir ce mécanisme pour une période limitée jusqu’à la fin de la pandémie de Covid-19. Les temps extraordinaires exigent des mesures extraordinaires!

L’auteur est directeur général, Acuris Advisors Pvt. Ltd

Les opinions sont personnelles

