Notations de l’Inde : les nouvelles normes de la RBI devraient augmenter d’un tiers les créances douteuses des NBFC

Cependant, les NBFC devraient investir dans des systèmes et des processus pour se conformer aux exigences d’estampillage quotidien, a déclaré India Ratings, ajoutant qu’elle comprend que les NBFC ont présenté à la RBI une période de transition pour cette exigence.

Les sociétés financières non bancaires (NBFC) verront probablement une augmentation d’environ un tiers de leurs actifs non productifs (NPA) après le début de la dernière clarification de la Reserve Bank of India (RBI) sur la mise à niveau des actifs non productifs (NPA) .

Le 12 novembre, la banque centrale a déclaré que les comptes de prêt classés comme NPA ne peuvent être reclassés en actifs «standard» que si la totalité des arriérés d’intérêts et de principal est payé par l’emprunteur. La règle s’appliquera à la fois aux banques et aux NBFC.

India Ratings a déclaré que les NBFC auront probablement un impact modeste sur le provisionnement en raison de la clarification que ces prêteurs utilisent la norme comptable indienne (IND-As), et généralement pour les NBFC mieux notées, la politique de provision est plus prudente que la comptabilisation des revenus, la classification des actifs (IRAC ) conditions. Cependant, les NBFC devraient investir dans des systèmes et des processus pour se conformer aux exigences d’estampillage quotidien, a déclaré India Ratings, ajoutant qu’elle comprend que les NBFC ont présenté à la RBI une période de transition pour cette exigence.

« Les comptes peuvent entrer dans la catégorie NPA juste pour un jour de retard dans le paiement des versements et une fois qu’ils seront classés comme NPA, ils ne pourront pas devenir standard tant que tous les arriérés ne seront pas réglés. Ainsi, en d’autres termes, les comptes seraient classés comme NPA à un rythme plus rapide et resteraient dans cette catégorie plus longtemps. Ces deux traitements comptables se traduiraient par un nombre de titres plus élevé pour les NBFC. Il se peut que les NBFC divulguent les numéros NPA selon les normes IRAC et les numéros de stade 3 selon Ind-As séparément dans leurs divulgations », a déclaré India Ratings.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.