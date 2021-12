‘Notchmeister’ vous permet de décorer l’encoche de votre MacBook Pro

Alors que l’inclusion d’une encoche d’affichage sur le dernier MacBook Pro a été ridiculisée par beaucoup dès sa première apparition comme une rumeur avant le dévoilement de la machine, c’est maintenant une réalité pour ceux qui ont acheté le dernier ordinateur portable pro d’Apple.



Diverses applications et conceptions de papier peint pour masquer l’encoche sont apparues, mais The Iconfactory est allé dans la direction opposée, embrassant l’encoche avec une nouvelle application simple appelée « Notchmeister » qui vous permet d’ajouter des effets à l’encoche.

Alors, que fait Notchmeister ? Considérez-le comme une façon amusante d’embellir votre entaille. Ou comme économiseur d’écran pour quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Ou, peut-être, juste une perte de temps inutile.

L’application gratuite offre une poignée d’effets que vous pouvez appliquer à la zone de votre écran autour de l’encoche, y compris des lumières de fête festives suspendues à l’encoche, un écran radar contextuel et un effet lumineux qui suit votre pointeur lorsqu’il se déplace derrière le entailler.



Oui, c’est gadget, mais c’est un téléchargement gratuit sur le Mac App Store, une preuve de concept intéressante, et qui vaut quelques minutes pour jouer avec.

Histoires liées

Les modèles d’iPhone 13 présentent une encoche 20 % plus petite qui est juste un peu plus grande

Les nouveaux modèles d’iPhone 13 d’Apple qui sont sortis aujourd’hui disposent d’un appareil photo TrueDepth mis à jour et d’un nouveau design pour l’encoche, qui a été affinée. Apple a déclaré sur scène que l’encoche est désormais 20 % moins large que l’encoche utilisée dans les modèles précédents, mais les comparaisons entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13 confirment que la nouvelle conception de l’encoche est juste un peu plus haute. Dans la superposition ci-dessus, vous…

Comment le pointeur de la souris traite l’encoche sur le MacBook Pro

Mardi 19 octobre 2021 13:57 PDT par Sami Fathi

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces disposent tous deux d’une encoche, une première pour le Mac. Étant donné que nous n’avons jamais eu d’encoche sur un Mac, il y a des questions sur la façon dont macOS gère l’encoche, et plus précisément, comment le pointeur de la souris fait. La situation difficile sur la façon dont le pointeur de la souris gère l’encoche a été une question posée sur Twitter et Reddit au cours des 24 dernières heures environ depuis le nouveau…

Le nouveau MacBook Pro pourrait avoir un cran, selon une rumeur de dernière minute

Les modèles de MacBook Pro redessinés d’Apple pourraient comporter une encoche contenant la webcam, selon une rumeur de dernière minute qui circule en ligne. Rendu par MacRumors d’un MacBook Pro de nouvelle génération avec une encoche. La rumeur semble provenir d’un utilisateur de Weibo en Chine, qui stipule que le MacBook Pro redessiné comportera une encoche. Il a apparemment une taille « similaire à l’iPhone…

Apple prévoit d’obscurcir l’encoche du MacBook Pro avec du papier peint dans les images marketing

Des rumeurs de dernière minute qui sont sorties il y a quelques jours suggèrent que le MacBook Pro comportera une encoche en haut pour la webcam 1080p et le capteur de lumière ambiante, mais il s’avère que des informations sur une encoche ont été partagées il y a des mois par un leaker chinois qui aurait pu être la source de plusieurs autres rumeurs sur les prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Dans un message de forum partagé en août, « ty98 » …

L’iPhone 13 Notch ne va pas disparaître, mais verra un changement de conception significatif

L’encoche a été un pilier de l’iPhone tout au long des quatre générations de l’appareil, et l’iPhone 13 ne sera pas différent, l’encoche restant à l’avant des prochains smartphones d’Apple. Malgré cela, Apple est censé avoir un changement de conception important en réserve pour l’encoche cette année. Dès octobre de l’année dernière, le leaker éprouvé « Ice Universe » a déclaré que…

macOS masque l’encoche sur le nouveau MacBook Pro en mode plein écran

Les nouveaux MacBook Pro, pour la première fois sur un Mac, disposent d’une encoche. Alors que certains ont rapidement critiqué le choix de conception d’Apple, il s’avère que l’encoche peut ne pas être entièrement visible dans l’utilisation quotidienne lors de l’utilisation d’applications en plein écran, car lorsque les applications macOS sont en mode plein écran, elle disparaît essentiellement. . Selon le matériel marketing d’Apple, lorsque les applications macOS sont en mode plein écran,…

Vous ne pouvez pas vous habituer à l’encoche de votre MacBook Pro ? Ces applications le cacheront pour vous

Si vous avez acheté un nouveau MacBook Pro et que vous avez du mal à vous adapter à l’encoche en haut de l’écran au milieu de la barre de menus, il existe une application pour cela. L’inclusion d’une encoche d’affichage sur les MacBook Pro redessinés a surpris la plupart des observateurs et a été l’une des rares rumeurs de dernière minute à avoir fait surface avant leur dévoilement. Certains ont depuis critiqué le design d’Apple…

Apple dit que Notch est un « moyen intelligent » de donner aux utilisateurs plus d’espace pour le contenu sur les nouveaux MacBook Pro

Dimanche 24 octobre 2021 à 12h35 PDT par Sami Fathi

L’encoche sur le MacBook Pro nouvellement redessiné offre un « moyen intelligent » de donner aux utilisateurs plus d’espace pour leur contenu et a permis à Apple d’affiner les cadres et de fournir plus d’espace d’écran aux clients, a déclaré un responsable d’Apple lors d’une récente interview avec les médias. L’inclusion d’une encoche sur les MacBook Pro entièrement repensés a été une surprise et a été l’une des rares rumeurs de dernière minute selon lesquelles…

Histoires populaires

L’iPhone 14 en bref : toutes les rumeurs résumées

Mercredi 15 décembre 2021 12:18 PST par Juli Clover

Nous sommes encore à quelques mois du lancement des modèles d’iPhone 14, que nous attendons en septembre 2022, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs sur les nouveaux appareils pour que nous sachions clairement à quoi nous attendre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Les rumeurs concernant les produits à venir peuvent parfois être difficiles à suivre, nous avons donc pensé faire un résumé des rumeurs en un coup d’œil pour le…

Apple retarde indéfiniment le retour de l’entreprise dans ses bureaux

Les employés d’Apple ne retourneront plus dans les bureaux de l’entreprise en février comme prévu en raison de la propagation continue du COVID-19 et de la nouvelle variante émergente de l’omicron, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une note envoyée aujourd’hui. En novembre, Apple a envoyé une lettre disant aux employés qu’Apple s’attendrait à ce qu’ils commencent à retourner au bureau le 1er février, mais cette date de retour a maintenant…

LG pourrait développer trois nouveaux écrans Apple, dont le Pro Display XDR avec puce Apple Silicon

LG développe trois nouveaux écrans autonomes qui pourraient être destinés à Apple, dont un basé sur l’iMac 24 pouces actuel, un basé sur le prochain iMac 27 pouces et un modèle 32 pouces qui pourrait être un nouveau Pro Display XDR. avec une puce de silicium Apple, selon le compte Twitter @dylandkt, qui a des antécédents pour la plupart précis avec les rumeurs liées à Apple. Dans un fil Twitter, le leaker a déclaré…

Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Comme annoncé précédemment, Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu. Dans une note de recherche avec Haitong International Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré que les deux modèles Pro seront équipés d’une caméra arrière à triple objectif…

AirPods Max 2 : tout ce que nous savons un an après le lancement des écouteurs haut de gamme

Il y a un an aujourd’hui, les AirPods Max d’Apple étaient lancés, marquant la première poussée de l’entreprise sur le marché des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme sous sa propre marque. Un an plus tard, les rumeurs concernant un successeur sont minces sur le terrain, mais il y a eu quelques indications sur ce que les clients peuvent attendre des AirPods Max 2. Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que les AirPods Max, considérés à l’époque comme…

Comment l’appareil photo amélioré de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro devrait fonctionner

Il a de nouveau été dit que les modèles d’iPhone 14 Pro de l’année prochaine comprendront un appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels (l’objectif « Wide »), par rapport à un objectif Wide de 12 mégapixels sur les modèles d’iPhone 13 Pro, mais ce n’est pas aussi simple comme cela peut paraître. Dans une note de recherche plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les modèles d’iPhone 14 Pro peuvent prendre en charge à la fois une sortie de 48 mégapixels et de 12 mégapixels, ce qui…

Apple aurait lancé des écrans externes 24 pouces et 27 pouces moins chers : à quoi s’attendre

Depuis l’arrêt du Thunderbolt Display en 2016, Apple n’a pas proposé d’écran externe destiné aux consommateurs. Apple a sorti le Pro Display XDR en 2019, mais il s’adresse aux professionnels et coûte 4 999 $. Heureusement, des rumeurs suggèrent qu’Apple développe deux nouveaux écrans externes moins chers qui conviendront mieux aux utilisateurs quotidiens. Une nouvelle version du Pro Display…