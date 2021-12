Note aléatoire: Boris Becker pense que Robert Lewandowski du Bayern Munich méritait également le Ballon d’Or

Cela m’étonne toujours (pour une raison impie) lorsque des athlètes d’un sport se croisent et commentent des athlètes d’un autre sport.

Certes, il y avait beaucoup de gens qui avaient des opinions sur la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, se faisant voler le Ballon d’Or – et l’un d’eux était le vainqueur de Wimbledon en 1985 et six fois vainqueur majeur Boris Becker.

Dans le tweet capturé ci-dessous (et tel que rapporté pour la première fois par Tennis World), Becker a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec la sélection de Lionel Messi pour le prix :

Cela augmenterait vraiment si l’ancienne grande argentine Gabriela Sabatini ripostait à Becker, mais hélas, cela n’arrivera probablement pas.

Quoi qu’il en soit, j’aime quand il y a des croisements et des plaisanteries, tant mieux pour Becker d’avoir donné ses deux cents.

Le seul inconvénient pour Becker est la haine qu’il recevra désormais de tous les fanboys de Messi (avons-nous trouvé un groupe de personnes potentiellement pire que les fanboys de James Rodriguez ?).

Pour mon argent, Messi est probablement le meilleur à le faire, mais comme Becker, je pense aussi que Lewandowski était meilleur cette année.