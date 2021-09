Note APL Apollo Tubes – Acheter : une utilisation plus élevée susceptible d’augmenter les résultats

L’ajout constant de capacité, l’augmentation de la pénétration et les gains des acteurs non organisés devraient améliorer la part de marché par rapport aux niveaux actuels (~ 50 %).

APL Apollo Tubes (APAT) est le plus grand fabricant de tubes en acier de construction en Inde. Le portefeuille de produits diversifié d’APAT et sa présence pan-indienne contribuent à atténuer le risque de concentration. Une plus grande sudation des actifs (utilisation des capacités à 63 %) conduira à un démarrage du levier d’exploitation et à une meilleure rentabilité. Un réseau de distribution robuste, ainsi que des entrepôts, un réseau de vente au détail plus élevé et des SKU devraient améliorer la connectivité du dernier kilomètre. L’ajout constant de capacité, l’augmentation de la pénétration et les gains des acteurs non organisés devraient améliorer la part de marché par rapport aux niveaux actuels (~ 50 %).

La fusion avec Apollo Tricoat Tubes (Tricoat) est relutive en termes de marge et de RoE et devrait créer de la valeur pour les actionnaires. Les dépenses publicitaires communes et le réseau de distribution, ainsi que d’autres avantages de synergie, devraient profiter à APAT à moyen et long terme. L’Ebitda/MT de Tricoat est de 1,7 à 1,9 fois plus élevé que l’Ebitda/MT mixte, et devrait augmenter encore la part des revenus de la VAP, améliorer la marge globale et détaler davantage l’activité.

L’augmentation marginale de la consommation nationale d’acier devrait avoir un impact profond sur les volumes nationaux de tubes en acier de construction, bénéficiant ainsi considérablement à APAT. L’entreposage, les logements modulaires, la modernisation des maisons rurales, semi-urbaines et urbaines, les infrastructures urbaines et l’immobilier urbain sont quelques-uns des principaux moteurs de croissance de l’industrie des tubes en acier de construction.

Nous estimons à 20 %/35 % des revenus/TAC CAGR au cours de l’exercice 21-24E, en raison de l’augmentation de l’Ebitda/MT et de la transpiration accrue des actifs. Nous évaluons le stock à 35x Sep’23E EPS pour arriver à notre TP de Rs 2 065. Nous initions la couverture avec une cote d’achat.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.