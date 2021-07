Note Avenue Supermarts – Acheter : une bonne performance au milieu des perturbations

Même si la croissance semble bonne, elle part d’une base faible et les revenus sont toujours inférieurs à ceux du T1FY19. Cependant, des bénéfices sains malgré les défis montrent à quel point le modèle commercial de DMART est résilient.

Les résultats de DMART Q1FY22 ont dépassé nos attentes. (i) Les ventes autonomes ont augmenté de 31,3 % en glissement annuel. C’était impressionnant car le premier trimestre a été entaché de blocages et de perturbations au milieu d’une deuxième vague de COVID-19 (qui a non seulement restreint le nombre d’heures d’ouverture des magasins, mais a également exigé qu’ils ne vendent que des fournitures essentielles). (ii) L’Ebitda et le PAT ont augmenté de 103 % et 132 %, respectivement, soit 7 % et 13 % au-dessus de nos estimations. C’est louable, malgré la contraction de la marge brute de 129 pb en glissement annuel en raison des blocages et de diverses restrictions. Cependant, un contrôle efficace des coûts a conduit la marge d’Ebitda à augmenter de 156 pb en glissement annuel. (iii) DMART a ouvert quatre magasins au cours du premier trimestre de l’exercice 22 (20 au cours de l’exercice 21). Dans l’ensemble, une bonne performance au milieu de toutes les perturbations.

Quels messages faut-il en tirer ? : C’est à peine un quart pour porter un jugement structurel, mais il est raisonnable de déduire que malgré les perturbations, DMART est resté fidèle à ses principes fondamentaux de conduite des affaires. Sa proposition de valeur est restée essentiellement indemne bien qu’elle soit en grande partie un détaillant physique. Même si la croissance semble bonne, elle part d’une base faible et les revenus sont toujours inférieurs à ceux du T1FY19. Cependant, des bénéfices sains malgré les défis montrent à quel point le modèle commercial de DMART est résilient.

Nous pensons que DMART dispose toujours d’un dossier d’investissement convaincant : (i) Nous prévoyons un rebond des revenus au cours de l’EX22e, grâce à un solide SSSG en raison de la baisse de la base et du déploiement du réseau. Nous estimons une croissance des revenus de 30 % et une croissance des bénéfices de 54 % pour l’exercice 22e. L’exercice 23e devrait assister à notre avis à un rebond exponentiel de la croissance des revenus et des bénéfices. Nous prévoyons une croissance des revenus de 48 %. (ii) Nous pensons que DMART a un modèle commercial réussi pour les consommateurs à la recherche de valeur. (iii) La présence de DMART est encore naissante dans 238 magasins, ce qui pourrait plus que quadrupler au cours de la prochaine décennie, ce qui en fait l’un des jeux de déploiement de réseau les plus lucratifs de notre couverture.

Maintenir l’achat : l’évaluation actuelle de DMART exige que les bénéfices augmentent à un TCAC de 19 % environ au cours des 15 prochaines années, ce qui est réalisable, à notre avis. Nous augmentons nos bénéfices FY22-24e et avançons notre base d’évaluation jusqu’en juillet 2021 à partir de juin 2021. En conséquence, notre TP augmente à 4 000 (au lieu de 3 900 Rs). Notre TP basé sur le DCF implique une hausse d’environ 18 % par rapport aux niveaux actuels.

