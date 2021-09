Note Azure Power – Achat : l’Ebitda au premier trimestre de l’exercice 22 était supérieur de 8 % à l’estimation

Cependant, nous pensons qu’Azure est le mieux placé pour tirer parti de manière rentable du thème des énergies renouvelables en Inde, car l’accent reste mis sur le ROE. ACHETER.

Les revenus d’Azure Power (Azure) au premier trimestre de l’exercice 22 ont augmenté de 15 % en glissement annuel et l’Ebitda a augmenté de 14 % en glissement annuel pour atteindre 3,7 milliards de roupies, soit 8 % au-dessus des attentes. Une capacité de 62 MW a été ajoutée au cours du trimestre et prévoit d’atteindre 3 GW d’ici la fin de FY22e à partir de 2 GW fin FY21 est en bonne voie. Les retards dans le PPA 4 GW SECI et la baisse des tarifs ont entraîné une réduction de notre PT, en plus des coûts de module plus élevés. Cependant, nous pensons qu’Azure est le mieux placé pour tirer parti de manière rentable du thème des énergies renouvelables en Inde, car l’accent reste mis sur le ROE. ACHETER.

SECI signe un PSA pour 800 MW d’appel d’offres de 12 GW : Azure a remporté 4 GW d’appel d’offres lié à la fabrication de 12 GW, qui attendait depuis longtemps que les SEB se joignent au tarif plus élevé. Solar Energy Corp. of India (SECI) a finalement signé un accord d’alimentation électrique (PSA) avec des SEB à 2,54 Rs/unité pour 800 MW, ce qui implique que 260-270 MW des 4 GW d’Azure devraient être mis en place sur 12 à 18 mois. Azure a récemment remporté 150 MW aux enchères de 1,2 GW de SECI à Rs 2,34/unité. Mgmt a réitéré qu’il est patient et qu’il sera sélectif dans ses offres pour s’assurer qu’il construit un pipeline rentable.

Le refinancement permet d’économiser 222 points de base sur les frais d’intérêt : Azure a finalisé avec succès une émission obligataire le 14 août 2021 à un coupon de 3,575 % pour des projets opérationnels de 611 MW. C’est 27,5 points de base de moins que n’importe quelle offre d’un acteur indien des énergies renouvelables sur les marchés internationaux. Y compris la couverture, Azure a levé la dette à 7,5-8%, ce qui pourrait encore réduire après l’acquisition de 19,4% du capital d’Omers (Fonds de pension canadien).

Capacité multipliée par 3,5, génération par 4,5 au cours des exercices 21-27e : le cours de l’action Azure s’est fortement corrigé entre les retards du SECI PPA, la hausse des coûts des modules et les inquiétudes sur les perspectives de croissance des capacités. Nous pensons que le pipeline solaire de l’Inde devrait atteindre 10 à 15 GW par an au cours des 3 à 5 prochaines années. Nous estimons qu’Azure connaîtra une croissance de 21 % du TCAC Ebitda au cours de l’exercice 21-27e avec des perspectives de ROE à long terme de 13 à 15 % sur la base du pipeline actuel. Nous pensons que le prix du marché actuel ne tient compte que du portefeuille de 3 GW d’Azure et qu’il n’y a aucun avantage sur l’offre SECI de 4 GW ou sur les nouveaux projets remportés. Nous réduisons notre PT à 44 $ contre 57 $, car nous tenons compte des tarifs plus bas et des retards de projet. Nous n’avons pas de croissance de terminal intégrée, mais nous avons pris en compte une mise en service incrémentielle de 15 GW entre FY28e-35e.

