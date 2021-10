Note Bharat Electronics – Acheter : les perspectives sont bonnes pour l’entreprise

Mgmt a souligné que 692 éléments ont été téléchargés sur le portail d’indigénisation du ministère de la Défense. Des EOI pour 69 articles ont également été publiées sous Make-II.

Bharat Electronics (BEL) lors de la réunion des analystes a mentionné que la croissance des revenus de l’exercice 22e devrait être d’au moins 12 à 15 % en glissement annuel, légèrement inférieure aux 15 à 17 % en glissement annuel prévu, alors que les perturbations de l’approvisionnement qui ont eu un impact sur le premier trimestre de l’exercice 22 s’atténuent progressivement. Un pipeline de commandes visible de 180 milliards de roupies pour l’exercice 22e, l’indigénisation soutenant les marges et l’accent mis sur l’augmentation de la proportion civile du chiffre d’affaires à 25 % contre 15 % restent des éléments déclencheurs. Nous augmentons notre PT à Rs 244 (contre Rs 225) en tenant compte du roulement jusqu’au BPA de septembre 2023. Acheter.

L’objectif du gouvernement « Make in India » est clair : Mgmt a souligné que 692 éléments ont été téléchargés sur le portail d’indigénisation du ministère de la Défense. Des EOI pour 69 articles ont également été publiées sous Make-II. BEL fournit des installations de test aux fournisseurs privés en plus de participer. La société a enregistré un TCAC de 13 % des revenus par rapport au TCAC du budget de capital de défense à un chiffre depuis le début des efforts d’indigénisation au cours de l’exercice 2015. Se concentrer à nouveau sur la fabrication nationale devrait voir ce TCAC plus élevé se maintenir.

Le carnet de commandes de 558 milliards de roupies équivaut à 4x les revenus de l’exercice 21 : 53 milliards de roupies ont été reçus depuis le début de l’exercice et le carnet de commandes est supérieur de 2% depuis le premier trimestre de l’exercice 22. Rs 565 milliards est le pipeline de flux de commandes visible sur 3 ans. Pour FY22e, Rs 80-100 milliards de commandes de l’armée de l’air, Rs 40-50 milliards de l’armée et Rs 30-40 milliards de la marine est le potentiel de flux de commandes de la défense. Rs 30-40 milliards d’ordonnances non liées à la défense sont incrémentielles.

L’orientation civile n’a pas besoin d’investissements matériels immédiatement : la fabrication d’équipements médicaux, la sécurité intérieure, les péages automatiques pour les chemins de fer, les villes intelligentes sont des domaines d’intervention pour BEL. Rs 300-500 mn pourraient être le besoin d’investissement supplémentaire annuel, qui pourrait augmenter à l’avenir. Rs 5-6 milliards est le taux d’investissement annuel de BEL. La société a reçu une commande à l’essai du métro de Delhi, qui devrait se transformer en une commande plus importante.

Aussi bon que possible à court terme et à long terme : le déclassement du BEL au dos de la notification sur les marges inférieures a commencé en avril-mai 2018, alors qu’il se négociait à 18-19x 1 an à terme PE. Notre PT de Rs 244 valorise BEL à 18x PE septembre 2023 (v/s FY23e plus tôt) car le déclassement devrait s’inverser avec la livraison de marge.

