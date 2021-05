Note Bharat Petroleum – Achat: les résultats du quatrième trimestre de l’exercice21 étaient bien en avance sur les attentes

Les prix de détail de l’essence et du diesel ont augmenté de 3 à 4 roupies / litre depuis la fin des élections. Au prix actuel du brut, nos calculs suggèrent que de nouvelles hausses des prix de détail de 1 à 5 roupies / lt du diesel et de l’essence sont nécessaires pour rétablir les marges normales.

BPCL a signalé un Ebitda de base en ligne, avec des gains d’inventaire conduisant un grand battement à JEFe. La croissance du volume marketing a été plus rapide que la croissance de l’industrie. La rentabilité du marketing devrait être rétablie à mesure que les hausses des prix de détail se poursuivent. Les emprunts ont fortement chuté sur le produit de la vente de parts de Numaligarh et de la vente d’actions propres. Dividende de Rs 58 / action et faible capex agréablement surpris. Nous avons réduit FY22 / 23e Ebitda 8/5%; la privatisation est la clé de la poursuite de la hausse.

Résultats bien en avance sur les attentes: l’Ebitda publié était en avance de 92% grâce à des gains de stocks. La PAT publiée était nettement en avance sur JEFe grâce à (i) des éléments exceptionnels – un gain de 94 milliards de roupies sur la vente de la participation dans la raffinerie de Numaligarh compensé par une dépréciation de 20 milliards de roupies dans les activités en amont et des dépenses liées à l’ESOP de 4 milliards de roupies; et (ii) une reprise d’impôt différé de 17 milliards de roupies.

Raffinage de base à venir: Core GRM de 2,5 $ était en avance sur JEFe (1,8 $). Le gain d’inventaire de 4,2 $ était beaucoup plus élevé que JEFe (2 $). Le débit des raffineries a diminué de 17% en glissement annuel au cours de l’exercice 21, mais était stable en glissement annuel au quatrième trimestre de l’exercice 21.

Marketing aidé par des gains de stocks: Le marketing Ebitda a été aidé par des gains de stocks de Rs 18,3 milliards. Le volume marketing est en hausse de + 4,1% en GA contre + 2,5% pour l’industrie au T4FY21. Les parts de marché de l’essence et du diesel étaient de -10 pb et de + 30 pb en glissement annuel.

Perspectives de SGP GRM mitigées: Trafigura, dans sa récente interaction Jef U, a indiqué qu’elle s’attend à ce que les spreads d’essence se renforcent davantage en raison d’une demande plus élevée que la normale pendant la saison de conduite américaine en juin-juillet. Le naphta devrait également rester fort sur la demande en aval. Mais les perspectives concernant le diesel sont mitigées avec le maintien des restrictions en Inde et la faiblesse de la demande mondiale de carburant pour l’aviation.

Les révisions des prix de détail ont encore du chemin à parcourir: les prix de détail de l’essence et du diesel ont augmenté de 3 à 4 roupies / litre depuis la fin des élections. Au prix actuel du brut, nos calculs suggèrent que de nouvelles hausses des prix de détail de 1 à 5 roupies / lt du diesel et de l’essence sont nécessaires pour rétablir les marges normales.

Emprunts en forte baisse en glissement annuel: les emprunts ont chuté de 155 milliards de roupies en glissement annuel en FY21 en raison de (i) une réduction de 57 milliards de roupies des créances publiques; (ii) un apport net de 80 milliards de roupies provenant de la vente de la participation dans la raffinerie de Numaligarh; et (iii) 55 milliards de roupies provenant de la vente d’actions propres. Les emprunts augmenteront pour payer le dividende (121 milliards de roupies) et l’achat de la participation de la raffinerie de Bina (24 milliards de roupies) au cours de l’exercice 22e. La trésorerie et les équivalents à 80 milliards de roupies et une intensité de capex plus faible à l’approche de la privatisation devraient contenir les emprunts.

Les actions propres et le produit de Numaligarh versé sous forme de dividende; la privatisation est la clé: nous avons réduit les volumes de commercialisation de 9% / 8% pour l’exercice 22/23 pour tenir compte des restrictions liées à Covid. Nous avons réduit l’Ebitda FY22 / 23e de 8% / 5%, mais le BPA augmente à mesure que la société passe à un régime fiscal plus bas. Il a annoncé un dividende de Rs 58 / action. Le manque de liberté de tarification pendant les élections obscurcit les perspectives de privatisation de BPCL, à notre avis. Nous préférons HPCL sur BPCL sur une évaluation favorable mais maintenons Buy sur BPCL avec un PT légèrement plus élevé de Rs 520 (à partir de Rs 500) aidé par un roll-over à FY23e.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.