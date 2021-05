Note Bharti Airtel – Acheter: des chiffres sains dans les segments clés

Nous réitérons Buy avec un FV révisé basé sur SoTP de Rs 700 (Rs 710 plus tôt) considérant Bharti comme un jeu définitif sur la réparation et la consolidation de l’industrie; la visibilité sur l’un ou l’autre peut s’améliorer dans 12 à 18 mois.

La performance de Bharti au quatrième trimestre de l’exercice 21 était globalement conforme à nos attentes, soutenues par une dynamique opérationnelle soutenue dans les principaux segments d’activité. Nous réduisons nos estimations Ebitda FY2022-23 de 1 à 3%, tout en prenant en compte un ARPU inférieur et des abonnés plus élevés pour les activités sans fil en Inde. Nous réitérons Buy avec un FV révisé basé sur SoTP de Rs 700 (Rs 710 plus tôt) considérant Bharti comme un jeu définitif sur la réparation et la consolidation de l’industrie; la visibilité sur l’un ou l’autre peut s’améliorer dans 12 à 18 mois.

Croissance saine et soutenue des revenus et de l’Ebitda dans les segments clés

Les revenus des activités sans fil en Inde hors IUC et l’Ebitda ont augmenté de 4,2% t / t et de 3,6% t / t, grâce à une forte augmentation nette d’abonnés de 13,4 millions, qui a été en partie compensée par une baisse marginale de t / s de l’ARPU réalisé à 149 roupies / sous / mois, en partie due à un nombre de jours inférieur; les volumes voix et données ont augmenté de 8 à 9% par trimestre. Les activités en Afrique ont enregistré une forte croissance de 17% en glissement annuel de leurs revenus et des marges Ebitda les plus élevées jamais enregistrées à 47,7%. Les activités d’entreprise ont enregistré une augmentation séquentielle de 6,1% de l’Ebitda, tirée par une augmentation de 2,2% des revenus et une forte croissance des marges à 40,2%.

Le chiffre d’affaires global a augmenté de 2% en glissement annuel et de 17,6% en glissement annuel, sur une base comparable, à Rs 257,5 milliards. L’Ebitda à Rs 123,3 milliards (+ 2,3% t / t, + 21% en glissement annuel), était de 1,8% en dessous de notre estimation en raison d’un manque modeste sur l’ARPU, qui a été atténué par des coûts d’exploitation réduits. Le PBT à 10,5 milliards de roupies était de 12% supérieur à notre estimation, en raison d’une baisse séquentielle des dépenses financières à 37,8 milliards de roupies, y compris les intérêts sur les cotisations AGR en attente et les coûts de D&A stables. La société a enregistré un gain exceptionnel de 5,8 milliards de roupies (après impôts). Le bénéfice net publié était de 7,6 milliards de roupies et le résultat net récurrent était de 3,2 milliards de roupies net des éléments exceptionnels et des ajustements minoritaires associés.

Solide performance dans tous les segments en FY2021; augmentation modeste de la dette nette

Au cours de l’exercice 2021, Bharti a enregistré une croissance saine de 15% de ses revenus globaux, reflétant: (i) une forte augmentation de 21% des revenus sans fil en Inde soutenue par une forte augmentation d’abonnés de 37,7 millions et une augmentation de 13% de l’ARPU à 153 roupies; (ii) une croissance de 19% de l’activité en Afrique; et (iii) une croissance de 9% de l’activité des entreprises. Dans l’ensemble, l’Ebitda a augmenté de 24% à Rs 453,7 milliards au milieu d’une augmentation modérée de 9% des coûts d’exploitation. Perte nette ajustée modérée à Rs 28,8 milliards (BPA de -Rs 5,2 / action) contre Rs 36,4 milliards en FY2020. La dette nette, y compris les obligations locatives, a augmenté à Rs 1,49 trn contre Rs 1,25 trn à la fin de l’exercice 2020. Capex est stable à Rs 241,7 milliards.

Affiner les estimations; conserver ACHETER

Nous réduisons les estimations consolidées d’Ebitda pour l’exercice 2022-23 de 1 à 3%, tout en prenant en compte (i) des abonnés sans fil plus élevés en Inde et un ARPU inférieur; (ii) une contribution plus élevée de l’Afrique; et (iii) d’autres changements mineurs. Nous réitérons Buy avec une FV révisée basée sur SoTP de Rs 700, prévoyant une croissance robuste d’Ebitda à moyen terme, quelle que soit la dynamique du secteur.

