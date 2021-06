Note CARE Ratings – Acheter : Dernier trimestre robuste pour l’entreprise

Dans le sillage de l’amélioration des performances, nous révisons en hausse le BPA FY22/23e de 10/12%. Maintenir l’achat avec un TP révisé de Rs 825.

CARE Ratings (CARE) a dépassé les estimations avec une croissance du chiffre d’affaires consolidé de 21% au T4FY21. Il a surperformé ses pairs dans un contexte de croissance du crédit légèrement plus faible, entraînant une croissance de 1 % des ventes globales de l’exercice 21. Avec une baisse de 39 % des autres dépenses, l’Ebitda a augmenté de 2 fois en glissement annuel (40 % au-dessus des estimations).

Avec la nouvelle équipe de direction en place, CARE cherche à regagner des parts de marché et à accélérer la croissance des revenus, à améliorer les prouesses technologiques, les RH et à renommer le groupe. CARE a arrêté la perte de parts de marché au cours de l’exercice 21. Nous prévoyons que sa part de marché augmentera grâce à une focalisation accrue, et révisons le multiple à 25x (22x plus tôt) Q1FY23e, une remise de 32% par rapport à ses pairs. Dans le sillage de l’amélioration des performances, nous révisons en hausse le BPA FY22/23e de 10/12%. Maintenir l’achat avec un TP révisé de Rs 825.

Performances solides : les revenus des notations au T4FY21 ont bondi de 19 % en glissement annuel (31 % en avance sur l’estimation) – le plus élevé au cours des trois dernières années – surpassant leurs pairs (CRISIL avec une croissance des notations nationales de 6 % en glissement annuel et une baisse des revenus de notation de l’ICRA de 8 % en glissement annuel). Cela s’est produit dans un contexte de croissance du crédit légèrement plus faible de 3,4% (4% au T4FY20) alors que la croissance du crédit dans l’industrie s’est accélérée à 5,7% (4% au T4FY20), tandis que les services ont chuté à 2% (contre 9%). Pour l’exercice 21, les revenus ont augmenté de 2% en glissement annuel, avec des notations en hausse de 1% en glissement annuel dans un marché du crédit faible (à 5,6%) et des émissions de dette soutenues par des TLTRO. À l’avenir, la direction s’attend à ce que les marchés obligataires soient stables et que le crédit de gros reprenne.

Transformation en cours : CARE entreprend un parcours de transformation avec des changements dans l’ensemble de CSuite : nouveau directeur financier, nouveau responsable des évaluations et responsable culturel. L’accent est mis sur la refonte des processus actuels.

Perspectives : Gains attendus – Bien que les deux premiers mois de l’EX22 aient été faibles pour les marchés de la dette, nous prévoyons que CARE récupérera et gagnera des parts de marché sous la nouvelle équipe. Nous augmentons le multiple cible à 25x Q1FY23 et révisons le TP à Rs 825 (Rs 655 plus tôt), conformément à la moyenne sur cinq ans, une réduction de 32% par rapport au multiple cible de CRISIL.

