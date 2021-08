Note Coal India – Tenir : la performance au premier trimestre a été inférieure aux attentes

La forte hausse des dépenses d’investissement pèse également sur les cash-flows. Nous ajustons les estimations et conservons Hold.

Les volumes de COAL au premier trimestre étaient supérieurs de 5 % au premier trimestre de l’exercice 2020, mais l’Ebitda en espèces était inférieur de 39 % (39 % inférieur à JEFe) en raison de réalisations plus faibles et de coûts plus élevés. La croissance des volumes s’est améliorée ces derniers mois et le CHARBON pourrait subir une hausse des prix au cours de l’EX22 ; cependant, la hausse des coûts de personnel due à la révision des salaires des travailleurs constitue un obstacle. Le BPA a été presque stable au cours des FY13-20 et nous ne voyons que 2% de TCAC au cours des FY21-23. La forte hausse des dépenses d’investissement pèse également sur les cash-flows. Nous ajustons les estimations et conservons Hold.

Manque d’Ebitda au premier trimestre : les volumes d’expédition de COAL au premier trimestre étaient supérieurs de 5 % au premier trimestre de l’exercice 2020, mais les ASP étaient inférieurs de 4 % en raison de réalisations plus faibles d’enchères électroniques. L’Ebitda rapporté était de 27% inférieur au T1FY20. Hors frais d’ajustement des activités de démembrement hors trésorerie, l’Ebitda cash était inférieur de 39 % au T1FY20. Le cash cost/t a augmenté de 14% par rapport au T1FY20 tandis que l’Ebitda/t cash était en baisse de 42%. Les volumes de FSA étaient en baisse de 4% en glissement trimestriel tandis que FSA ASP était en stagnation en glissement trimestriel. Les volumes d’enchères en ligne au premier trimestre ont augmenté de 4 % en glissement trimestriel, tandis que l’ASP d’enchères en ligne a baissé de 10 % en glissement trimestriel. Le PAT du premier trimestre était en baisse de 31 % en glissement trimestriel (32 % en dessous du premier trimestre de l’exercice 20).

Reprise des volumes et possibilité de hausse des prix : les volumes d’expédition de COAL ont chuté de 6 % au cours de l’exercice 2019-21 en raison de l’affaiblissement de l’économie et de Covid, mais ont commencé à se redresser ; Les expéditions d’avril à juillet 2021 sont 5% plus élevées qu’en 2019 (juillet +8%). Nous prenons en compte une croissance des expéditions de 12% en glissement annuel au cours de l’EX22 sur une base faible, suivie d’une croissance de 5% au cours de l’EX23. La production a également repris en juillet, augmentant de 11 % par rapport à 2019. Nous pensons qu’une hausse des prix du charbon de liaison pourrait être imminente, car l’entreprise augmente généralement les prix près des révisions salariales. Nous avons supposé une hausse de 5% au S2FY22 dans nos estimations.

Vents contraires aux coûts qui nuisent aux marges : la révision des salaires de COAL est attendue à partir de juin 2021. Nos estimations tiennent compte d’une augmentation des coûts de personnel de 24 % au cours des exercices 21-23. L’Ebitda/t en espèces de COAL est en baisse de Rs 483 en FY19-20 à Rs 349 en FY21 et nous nous attendons à Rs 377-402 en FY22-23 (T1FY22: Rs 287).

Flux de trésorerie sous pression : COAL prévoit d’engager des dépenses d’investissement de Rs 160-170 milliards en FY22-23 contre une moyenne de Rs 73 milliards sur FY16-20. COAL estime que les dépenses actuelles reflètent mieux les besoins de l’entreprise. Le CHARBON a généré un FCF négatif en FY20-21 et nous nous attendons à un faible Rs 14-34 Mds en FY22-23 contre Rs 70-125 Mds en FY17-19.

Évaluation trop bon marché pour une vision prudente : l’action a sous-performé Nifty-50 d’environ 100 % depuis janvier 2018, et son PE de 6,7 x FY23E n’est pas exigeant. Il offre également un rendement de dividende de 9% en supposant un paiement de 60%, bien que cela soit en partie financé par des liquidités sur le B/S. Il est peu probable que le titre soit réévalué, compte tenu des multiples défis opérationnels, du profil de flux de trésorerie détérioré, des passifs éventuels importants et des préoccupations ESG. Nous ajustons le FY22-23e EPS et conservons Hold avec Rs 135 PT basé sur 6,0x FY23e PE.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.